La pièce de théâtre est nulle: il se lève pour le dire!

De passage le 3 août au Festival international de Locarno pour présenter le film de Quentin Dupieux «Yannick», l'acteur Raphaël Quenard a répondu aux questions de blue News.

Tourné en six jours seulement et dans l'ordre chronologique, le film «Yannick» fait une proposition surprenante aux spectateurs. Comme souvent avec les films de Quentin Dupieux, l'absurde n'est jamais loin. Mais le film reste accessible à tout un chacun. À la fois drôle et tendu, il est porté par un Raphaël Quenard criant de vérité, excellent dans ce registre.

blue News a vu le film pour vous Chi-Fou-Mi Productions - Quentin Dupieux Alors que des comédiens pas très brillants jouent une pièce médiocre au théâtre, soudain, un homme se lève dans la salle. Il se présente: il s'appelle Yannicke et il est veilleur de nuit. Son problème, c'est qu'il a posé un congé pour venir voir cette pièce et qu'au lieu de le divertir, elle le fait se sentir moins bien qu'à son arrivée. Pris de court, les comédiens s'insurgent, l'invectivent, puis se moquent de lui. Yannick va alors faire une proposition, arme à la main... Comment tout cela va-t-il se terminer?

Modeste, le comédien estime que c'est l'écriture précise du réalisateur qui lui a permis de tenir le rôle. «J'adore tellement cet artiste, j'ai tellement d'admiration pour lui, la façon dont il est libre et singulier, évidemment que j'ai envie de de le suivre dans ses films, s'il m'y invite», ajoute Raphaël Quenard.

Comment décrire son personnage de Yannick? «C'est un enfant, décrit-il. Il n'étouffe pas l'enfant qu'il y a en lui, il le laisse parler et il va s'indigner un peu naïvement. Mais ce n'est pas qu'un fouteur de merde. Il ne fait pas que contester, il va au bout et il propose une alternative créative. Quentin dit que Yannick, c'est un médiocre brillant».

Les «Yannickades», le début d'un mouvement?

Raphaël Quenard espère «que le public suisse trouvera son bonheur dans ce film».

Et il n'est pas interdit de se lever pendant la représentation pour contester, ajoute-t-il: «Nous on avait envie qu'il y ait des 'Yannick'. Comme c'est un peu un poète, qu'il est dans un élan de pureté et qu'en vrai il est bienveillant, si quelqu'un se lève dans un musée, dans un train, dans la rue et fait une espèce de 'Yannickade', ça pourrait être marrant. On encourage les gens à laisser l'artiste qui est en eux se déployer».