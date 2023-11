Frances Sternhagen est décédée à 93 ans. Le fils de la star de la série Cheers, John Carlin, a confirmé la nouvelle sur Instagram.

Frances Sternhagen, connue pour ses rôles dans Cheers et Sex and the City, est décédée à l'âge de 93 ans. Covermedia

Mercredi (28 nov. 23), le fils de l'actrice, John Carlin, a annoncé sur les réseaux sociaux que sa mère était décédée de causes naturelles, lundi soir.

« Frannie. Maman. Frances Sternhagen. Lundi soir 27 novembre, elle est décédée paisiblement chez elle, un mois et demi avant son 94e anniversaire, a écrit l'acteur sur son compte Instagram. Envole-toi, Frannie. Le rideau se baisse sur une vie si riche, passionnée, humble et généreusement vécue. »

La représentante de la comédienne, Sarah Fargo, a confirmé que les commémorations de la défunte actrice auraient lieu l'année prochaine.

Frances Sternhagen est apparue dans la longue série télévisée Cheers. Elle incarnait d'Esther Clavin, la mère du personnage de John Ratzenberger, un rôle qui lui a valu deux nominations aux Emmy Awards. Elle a également offert une interprétation mémorable de Bunny MacDougal, la première belle-mère de Charlotte York, dans Sex and the City, ce qui lui a également valu une nomination aux Emmy.

Côté cinéma, la comédienne a joué aux côtés de Sean Connery dans Outland en 1981 et de Michael J. Fox dans Les Feux de la nuit, en 1988. Frances Sternhagen a également remporté deux Tony Awards pour ses prestations à Broadway dans The Good Doctor en 1973 et The Heiress en 1995.

Covermedia