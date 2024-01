« Ghost Whisperer » fait les beaux jours de la chaîne AB3 où les rediffusions de la série s’enchainent. Il faut croire que les histoires de fantômes et les questions de la vie après la mort nous fascinent toujours autant.

Diffusée depuis 2005, la série avec Jennifer Love Hewitt dans le rôle-titre compte cinq saisons. Des années après l'arrêt de « Ghost Whisperer », les fans saluent toujours la prestation des acteurs et le traitement du monde paranormal dans lequel évoluent les personnages. ABC Television Studio

Des fantômes qui ont l’air méchant, mais qui ne le sont pas et une héroïne qui les côtoie et qui les aide à passer de l’autre côté en leur demandant s’ils voient la lumière, voici la recette de la série « Ghost Whisperer » diffusée pour la 456ème fois sur AB3. En vrai, on n’a pas compté, mais on ne doit pas être loin de la vérité.

L’envoyer de l’autre côté, au paradis des morts

Mais c’est parce qu’on adore suivre les aventures de Mélinda Gordon qu’on ne se lasse pas de voir et revoir ses aventures fantomatiques un brin tirées par les cheveux. L’histoire se répète dans chaque épisode : la jeune femme voit apparaitre (pouf) un homme ou une femme décédé-e, en colère ou perdu-e, et doit remplir sa mission : l’envoyer de l’autre côté, au paradis des morts.

Pour se faire, elle doit comprendre ce qui les retient encore dans ce monde en enquêtant et en retrouvant les proches du défunt.

«Elle est trop forte Mélinda»

Ceux-ci évidemment ne la croient jamais quand elle leur confie la raison de sa venue jusqu’au moment où elle leur balance une vérité ou un secret qu’elle n’est pas censée savoir (en général, c’est à ce moment qu’on sourit et que l’on pense « hey, elle est trop forte Mélinda, vous n’auriez pas dû douter d’elle bande de voyous).

C’est qu’on s’emballe facilement devant les péripéties de notre héroïne, nous ! Ce n’est pas notre faute si l’histoire est prenante. Comment voulez-vous qu’on résiste quand Mélinda raconte à sa copine : « il m’a entendu crier mais le temps qu’il arrive à mon secours, tout était redevenu normal ».

Lors de cette scène tirée de l’épisode 1 de la saison 3, la jeune femme se trouve dans son jardin et pense qu’elle s’embourbe dans des sables mouvants (alors que non, en fait). Elle est sortie de sa transe grâce à son mari Jim qui l’a entendu crier (si vous suivez bien).

«C’est aussi pour ça qu’on l’aime.»

Et hors de question que le téléspectateur s’endorme, les scénaristes et les dialoguistes y veillent en rendant parfois les fantômes taquins voire menaçants : « si j’étais vous, je ne remettrais plus jamais les pieds ici » ou encore « vous l’avez tué » a osé lui dire l’un d’eux. Mélinda qui ne manque pas de mordant même si tout ceci n’est pas une histoire de vampire, lui a rétorqué dans les dents : « je n’ai pas peur de vous ».

Elle est vaillante notre Mélinda et c’est aussi pour ça qu’on l’aime.

Cerise sur le gâteau ?

Tout finit toujours bien. Le fantôme redevient gentil parce qu’il a réglé ses affaires et il entre enfin dans la lumière avec un grand sourire, sa famille est en paix, tout le monde est beau, apaisé et heureux… vous avez compris le concept. J’ai l’air cynique mais en réalité, j’adore ça !

Si vous êtes comme moi, rendez-vous sur AB3 toutes les après-midis de la semaine pour retrouver Mélinda Gordon et ses amis les morts (et les autres, pas morts).