La date de sortie du biopic sur Michael Jackson a été annoncée par le studio Lionsgate. Le film mettra en vedette Jaafar Jackson, le neveu de la popstar.

C'est Jaafar Jackson, le neveu de Michael et fils de Jermaine Jackson, qui jouera le rôle du roi de la pop.

Michael, le biopic tant attendu sur Michael Jackson, sortira le 25 avril 2025, comme le confirme le studio Lionsgate.

C'est Jaafar Jackson, le neveu de Michael et fils de Jermaine Jackson, qui jouera le rôle du roi de la pop.

« Je suis honoré et touché de donner vie à l'histoire de mon oncle Michael », a écrit Jaafar Jackson, âgé de 27 ans, sur Instagram lorsque la production du film a été initialement annoncée. « Rendez-vous aux fans du monde entier bientôt.»

Le réalisateur Antoine Fuqua est enthousiaste à l'idée de montrer au monde les similitudes entre Jaafar Jackson et le chanteur de Thriller. « C'est incroyable à quel point il ressemble à Michael... Il sonne comme lui, danse et chante comme lui », a-t-il déclaré à Entertainment Weekly.

Le film est réalisé en collaboration avec la succession du chanteur. Il abordera tous les aspects de la vie de Michael Jackson, selon le studio de cinéma, mais on ne sait pas encore comment les allégations d'abus sexuels sur mineurs autour de la star seront évoquées.

« Michael offrira au public un portrait captivant et honnête de l'homme brillant mais complexe qui est devenu le roi de la pop », indique le synopsis officiel. « Le film présente ses triomphes et ses tragédies à une échelle épique et cinématographique – de son côté humain et de ses luttes personnelles à son génie créatif indéniable, illustré par ses performances les plus emblématiques. »

La carrière de Michael Jackson a couvert quatre décennies. Thriller est l'album le plus vendu de tous les temps, avec plus de 70 millions d'exemplaires écoulés dans le monde.

Michael Jackson est décédé en 2009 à l'âge de 50 ans. L'autopsie a conclu que la cause de sa mort était une overdose de sédatifs et du propofol, un anesthésique administré par son médecin personnel.

