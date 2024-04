Matthew Perry, interprète de Chandler Bing, est décédé subitement en octobre 2023. Us Weekly a rapporté que les autres membres du casting réfléchissaient désormais à une façon de célébrer un grand anniversaire de la série en son absence.

Le mois d'août prochain marquera le 20e anniversaire de la fin de la série à succès, Friends. Covermedia

D’après le magazine Us Weekly, les acteurs de la sitcom réfléchissent à une manière de marquer le 20e anniversaire de la fin de la série Friends de manière appropriée, sans leur partenaire Matthew Perry. Le dernier épisode de la série américaine, intitulé The One Where They Say Goodbye (Ceux qui s’en allaient), a été diffusé sur NBC aux États-Unis le 6 mai 2004 et a été regardée par 52,5 millions de téléspectateurs.

Matthew Perry a lutté pendant des années contre la toxicomanie et l'alcoolisme. Dans son autobiographie sortie en 2022, il a révélé qu'il prenait 55 comprimés de Vicodin par jour à l'époque où la série était à son apogée.

En avril 2021, les six acteurs de Friends sont arrivés au studio Warner Bros. de Los Angeles pour tourner l'émission spéciale de retrouvailles tant attendue, qui a été diffusée en grande pompe le mois suivant. En octobre dernier, leur équipe soudée a volé en éclats lorsque l’interprète de Chandler Bing a été retrouvé mort à son domicile de Pacific Palisades, à Los Angeles, à l'âge de 54 ans. Matthew Perry a été retrouvé inconscient dans son jacuzzi et l'autopsie a révélé qu'il était mort des effets accrus de la kétamine. Les maladies coronariennes et les effets de la buprénorphine, un médicament utilisé pour traiter les troubles liés à l'utilisation d'opioïdes, ont également été cités comme facteurs contributifs à sa noyade.

Depuis sa mort soudaine, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc et David Schwimmer se sont réunis pour s'aider mutuellement à surmonter leur chagrin.

