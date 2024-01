Le «Cercle des Neiges»: l’histoire vraie de rugbymen devenus cannibales

«Le Cercle des Neiges», disponible sur Netflix depuis le 4 janvier, plonge les spectateurs au cœur d’une histoire vraie aussi poignante que controversée. Ce film hispano-uruguayen explore le destin des rescapés du crash du vol 571 dans la cordillère des Andes en 1972, confrontés à des conditions extrêmes et contraints de recourir au cannibalisme pour survivre.

72 jours après le crash de l'avion qui devait les mener à Santiago, au Chili, la dizaine de survivants accueille avec euphorie les secours (Netflix). IMAGO/Album

Inspiré du best-seller de Pablo Vierci, l'histoire du crash du vol Fuerza Aérea Uruguaya 571 dans les Andes en 1972 a été plusieurs fois portée à l'écran. Cette dernière adaptation semble se démarquer: sélectionné pour représenter l'Espagne aux Oscars et diffusé en streaming depuis jeudi, ce drame inspiré d'un fait réel occupe déjà la première place du classement des films les plus vus sur Netflix.

Retour dans le temps. Le 13 octobre 1972, un avion transportant des membres d'une équipe de rugby et leurs proches décolle de Montevideo en Uruguay en direction de Santiago au Chili. Le vol vire au cauchemar lorsque l'avion s'écrase dans la Cordillère des Andes, côté chilien. Parmi les 45 passagers et membres d'équipage, 17 meurent lors du crash ou dans les 24 heures suivant l'impact. 28 personnes restent alors piégées à 3500 mètres d'altitude, entamant ainsi un calvaire de 72 jours!

Le film se concentre sur la survie des rugbymen et leur entourage, livrés à eux-mêmes dans des conditions glaciales, confrontés à la faim et à l'épuisement. Après quelques jours, face à l'absence de toute perspective de secours aérien, les rescapés se résolvent à l'impensable pour assurer leur survie: consommer les corps des passagers décédés, préservés par le froid.

Avant de mourir, certains passagers, comme Numa Turcatti, ont donné l'autorisation aux autres de les manger (Netflix). IMAGO/Album

Une décision déchirante que les survivants, une fois secourus, ont d'ailleurs refusé d'assumer. Ils ont expliqué aux médias qu'après avoir épuisé leurs provisions, ils ont été contraints de se tourner vers la végétation locale pour rester en vie. De confession catholique, ils craignaient en effet que le cannibalisme ne les conduise à la damnation éternelle. Plus tard, la révélation de leur cannibalisme avait suscité un tollé, dans une société imprégnée de valeurs religieuses et de tabous.

Avec le dégel, et afin de se sauver et de sauver leurs compagnons d'infortune, deux rescapés entreprennent un périple éprouvant vers la civilisation. Après 10 jours de marche, ils parviennent à atteindre une vallée où ils alertent les secours avec l'aide d'un paysan. Les 22 et 23 décembre, plus de deux mois après le crash, les équipes de secours parviennent enfin à récupérer les 16 survivants. 15 d’entre eux sont encore en vie aujourd’hui. Chaque année, à l'approche de la date anniversaire de cet événement tragique, les miraculés se retrouvent.

Carlos Paez Rodriguez, Nando Parrado et Laura Surraco, trois survivants du vol 571, à la 80e Mostra de Venise en septembre 2023. IMAGO/ABACAPRESS

Tourné en grande partie sur les vrais lieux de l'accident, le film offre des images à couper le souffle des montagnes de la cordillère des Andes. Pour ajouter du réalisme au film, le réalisateur espagnol, Juan Antonio Bayona, a choisi des acteurs peu connus du grand public, majoritairement originaires d'Uruguay et d'Argentine.

Autre point fort du film, le cannibalisme, élément central de l'histoire, est traité avec pudeur, permettant au public de se concentrer sur la résilience des survivants, leur esprit d'entraide et de sacrifice.

«Le Cercle des Neiges», réussissant à mêler grand spectacle et bel hommage à ceux qui ont vécu cette histoire, séduira les amateurs de films de survie autant que de drame.