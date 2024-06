Après trente-huit jours d’aventure, Léa a d’abord remporté l’épreuve des poteaux. Lors du dépouillement en direct ce mardi soir sur TF1, c'est elle a qui été couronnée ultime survivante!

blue News Marc Schaller

Après de longues semaines de compétition, les trois derniers aventuriers, Léa, Meïssa et Julie se sont affrontés lors de l'épreuve des poteaux.

En raison d’un cyclone approchant les Philippines, l’épreuve culte du jeu télévisé s’est déroulée dans un cadre inhabituel... au milieu d’une rivière! Mais pas de quoi perturber Léa, qui avait déjà remporté l’épreuve d’orientation la semaine précédente. Elle a tenu bon, tandis que Julie et Meïssa ont fini par tomber.

Pour le duel final, Léa, après un moment d'hésitation, a choisi d'affronter Meïssa. Elle a justifié son choix en invoquant le mérite, expliquant que l'homme de 29 ans était le deuxième à tomber des poteaux mais également le deuxième à trouver son poignard lors de l'épreuve d'orientation.

De retour à Paris, en direct, Denis Brogniart a procédé au dépouillement des votes des candidats éliminés après la réunification. Le verdict est tombé: Léa a obtenu 8 voix contre 3 pour Meïssa, remportant ainsi haut la main le chèque de 100'000 euros!

Avec cette belle somme, la candidate âgée de 40 ans compte réaliser son rêve: «J'ai envie de voyager, j'ai envie de faire le tour du monde parce que quand on voyage, on s'ouvre aux autres en fait et c'est ça la vie, c'est découvrir tout le monde.»

Et de conclure: «C'est la folie! J'aurais payé pour venir à Koh-Lanta et là, c'était la cerise sur le gâteau. C’était une aventure de dingue. Elle était belle parce qu’il y a tous ces copains. On va pouvoir le mettre sur notre CV!».