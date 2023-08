Alors que le coup d'envoi du Festival international du film de Locarno a sonné le 2 août, toute la ville s'est parée d'une robe tachetée jaune et noire. Lèche-vitrine et tentative d'explication sur ce qui aurait conduit la ville tessinoise à adopter ce félin.

Qui n'est jamais allé à Locarno durant le Festival international du film a de quoi être surpris: impossible de faire un pas au centre-ville sans tomber sur un motif léopard, une représentation de l'animal ou tout autre objet hétéroclite jaune tacheté de noir.

Ici, un ruban léopard serpente parmi les pièces de veau et de boeuf exposées sur les étals de la boucherie, là, la librairie a peint des palettes de bois aux couleurs de l'animal pour y poser ses livres, plus loin, des bénévoles du festival finissent d'orner les murs de la vieille ville de banderoles jaunes et noires.

Alors que le soleil brillait en ce premier jour de festival, les badauds se sont abrités sous des parasols léopard. Et quand les premières gouttes sont tombées vers 20 heures, cette passante a ouvert son parapluie... léopard.

Zut, Venise a déjà son lion...

À partir de 1968, c'est le «Pardo d'oro», ou Léopard d'or qui est attribué au meilleur film en compétition à Locarno. Mais pourquoi cet animal en particulier, alors qu'on ne peut pas vraiment dire qu'il coure la campagne tessinoise?

Depuis 1946, le festival récompensait les cinéastes d'une barque lacustre. Mais un changement s'est opéré en 1968 et la «Voile d'or» d'alors a définitivement mis les voiles au profit du félin.

Si l'origine du changement reste obscure à ce jour, l'histoire plus ou moins officielle, indique notamment swissinfo.ch, est que le léopard s'inspire du lion représenté sur les armoiries de Locarno. Las, comme Venise décernait déjà un Lion d'or depuis 1949, les organisateurs auraient réinterprété le lion... en lui ôtant sa crinière et en lui ajoutant des taches!