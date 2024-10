Le festival international du film drôle de Vevey (VIFFF) revient du 23 au 27 octobre pour une 10e édition. Une quarantaine de films – des nouveautés ou d'anciens grands succès – sont à l'affiche. Deux figures du cinéma comique – Vladimir Cosma et Franck Dubosc – viendront rencontrer le public.

ATS

Pour célébrer ses dix ans, le festival propose plusieurs nouveautés, dont un open air gratuit sur la place du Marché, une résidence pour les scénaristes de comédie et diverses rencontres. Parmi elles, Vladimir Cosma reviendra sur sa carrière lors d'une masterclass, lui qui a marqué la comédie française en composant la musique d'une ribambelle de films.

Franck Dubosc se déplacera aussi à Vevey pour présenter en première suisse son dernier film, «Un ours dans le Jura». Une comédie noire dont il est le réalisateur, mais aussi l'acteur aux côtés de Laure Calamy et Benoît Poelvoorde.

Six films avec Louis de Funès

Une table ronde est aussi programmée autour de l'écriture de scénarios comiques, en présence du parrain du VIFFF depuis 2016, le réalisateur et comédien Benoît Delépine.

Au niveau de la programmation, Louis de Funès tiendra le haut de l'affiche avec six de ses films les plus célèbres. Un «focus» est également mis sur les films de fête et les films en lien avec la BD. La compétition internationale regroupe sept films, réalisés aux quatre coins du monde.

A noter que le festival passe cette année à cinq jours, soit un de plus que l'an dernier. En 2023, le VIFFF avait enregistré près de 8000 entrées.

