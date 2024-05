Léa Salamé dans la tourmente: «Les vannes, j’arrête»

La journaliste et animatrice de l’émission « Quelle Époque » sur France 2 a dû faire face à une vague de critiques à la suite de ses récents propos à la télévision et à la radio.

La journaliste Léa Salamé se retrouve sous le feu des projecteurs depuis quelques semaines. Les internautes ont fortement réagi à ses propos lors de ses récentes interviews d'Artus et de Juliette Binoche. France 2

Elvire Küenzi Valérie Passello

Tout a commencé il y a quelques semaines alors que Léa Salamé recevait l’humoriste Artus le samedi soir dans son émission « Quelle Époque ». Alors que l’homme expliquait sur le plateau sa décision d’arrêter de boire et de fumer en raison de ses problèmes d’angoisse et de stress, l’animatrice n’y est pas allée de main morte en le taclant d’un : « Ah, vous êtes devenu chiant? Vous n’êtes plus angoissé mais vous êtes chiant ».

Heureusement, Artus ne s’est pas laissé faire et a répondu à son tour par un franc : « Je vous emmerde ».

« Je vais vous dire la vérité »

Après le tsunami de réactions sur la toile, l’animatrice est revenue sur son erreur lors d’une nouvelle émission, expliquant devant son public : « Les vannes, j’arrête. Je ne sais pas faire et quand on ne sait pas faire on ne fait pas. Je parle évidemment de la vanne que j’ai faite à Artus la semaine dernière sur l’alcool. J’ai reçu tellement de messages, il y a eu tellement de réactions entre ceux qui ont été choqués par ma plaisanterie et ceux qui ont été choqués par l’ampleur des réactions à cette vanne. Au début, c’est vrai, je vais vous dire la vérité, j’ai été surprise parce que c’était une plaisanterie, on l’a tous ressenti comme une plaisanterie, Artus aussi, et en aucun cas une apologie de l’alcool ».

Pour Cyril Hanouna qui a demandé à ses chroniqueurs s’ils étaient choqués par la vanne de Léa Salamé dans « Touche pas à mon poste », les réactions sont allées trop loin. « Je peux dire ce que j’en pense ? Franchement, les gars, ça devient n’importe quoi. On ne peut plus faire une vanne. C’est un truc de fou… ». Mais pour certains de ses chroniqueurs, on ne peut pas se permettre de tout dire à la télévision, surtout au vu des ravages provoqués par l’alcool.

Des propos qui font réagir

Mais les polémiques ne s’arrêtent pas là pour Léa Salamé qui recevait début mai Juliette Binoche sur France Inter. L’actrice s’est confiée récemment dans les colonnes du journal Libération à propos des agressions et du harcèlement sexuels qu’elle a subis pendant sa carrière.

« Vous racontez tout en fait, les attouchements, ce baiser que tel réalisateur vous a imposé, cet autre qui vous a pelotée de force dans votre loge… Mais vous dites : 'Très vite, je disais non, ça suffit, j’ai mon amoureux. Vous avez eu le courage de dire non… Là où d’autres se sont laissées faire' » a expliqué la journaliste, ce qui n’a pas manqué de déclencher de nouvelles réactions en chaine sur les réseaux sociaux, comme celle-ci sur Instagram.

« J’ai été sous emprise, c’était mon copain. J’ai dit non parfois, et d’autres je n’ai pas eu « le courage » : suis-je coupable de « m’être laissée faire » Léa Salamé ?