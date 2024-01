Dès le 13 février, l'émission de survie de TF1 revient avec plusieurs nouveautés. La saison s'intitule: «Les chasseurs d'immunité», car il s'agira, pour les aventuriers, de trouver un maximum de colliers d'immunité, cachés un peu partout sur l'île.

«Les chasseurs d'immunité», ainsi s'intitule la nouvelle saison de «Koh-Lanta», dont le coup d'envoi sera donné le 13 février à 21h10, sur TF1. C'est dans un cadre apparemment idyllique, aux Philippines, qu'une vingtaine de candidats devront survivre pendant 40 jours.

La stratégie sera manifestement au coeur de l'aventure, car cette année, la production mise sur une plus grande quantité de colliers d'immunité. Ils seront cachés «sur la plage, dans la forêt et même parfois sous l'eau», promet l'animateur de l'émission Denis Brogniart.

Même certaines épreuves permettront aux naufragés de récolter des indices pour dénicher les fameux colliers permettant, dans Koh-Lanta, «d'entrevoir un avenir plus serein», souligne encore l'animateur.

Quant aux pouvoirs desdits colliers au moment du conseil, il seront aussi revisités de manière inédite, promet la production. De quoi faire planer le suspense...

Dix hommes, dix femmes

La parité sera respectée parmi «les chasseurs d'immunité»: dix hommes et dix femmes ont été sélectionnés cette année parmi les 38'000 candidatures reçues.

Selon Denis Brogniart, cité dans Télé-Loisirs, cette édition comptera moins de grands sportifs. De quoi, peut-être, permettre aux téléspectateurs de mieux s'identifier aux héros de l'aventure.

Chez les femmes, la doyenne est une certaine Nathalie, 55 ans, consultante en transition numérique. La plus jeune des candidates est Alicia, 23 ans, cheffe d’entreprise dans la construction de piscine et d'aménagement extérieur.

Du côté des hommes, le plus vieux participant a 43 ans: il s'agit d'un ingénieur en électricité nommé Maxime. Le plus jeune est un ancien militaire de la Marine nationale prénommé Alexis et âgé de 21 ans.

À noter que l'un des candidats, qui se prénomme Steeve, a enfin réussi à être sélectionné dans l'aventure, après avoir postulé... 14 fois!