Les dates-clés de l'affaire Weinstein

Voici les grandes dates de l'affaire Harvey Weinstein alors qu'une cour d'appel de New York a annulé, jeudi, une condamnation de l'ex-producteur star d'Hollywood pour viol et agression sexuelle.

Près de 90 femmes, dont Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow et Rosanna Arquette, ont accusé Harvey Weinstein de harcèlement, d'agressions sexuelles ou de viols (archives). sda

ATS

2017: révélations

Le 5 octobre, le New York Times publie des témoignages de femmes accusant Harvey Weinstein de harcèlement sexuel pendant près de trois décennies, et révèle qu'il a passé des accords avec au moins huit femmes, achetant leur silence.

Cinq jours après, le magazine The New Yorker cite plusieurs femmes, dont l'actrice italienne Asia Argento, accusant le producteur de viol ou d'agressions sexuelles.

Les témoignages se multiplient contre le producteur et contre d'autres célébrités, du cinéma, de la télévision ou de la mode.

2018: première inculpation

Le procureur de Manhattan inculpe M. Weinstein le 25 mai pour un viol à New York en 2013, sur une femme dont l'identité n'est pas révélée, et une agression sexuelle en 2004 sur Lucia Evans, qui cherche à être actrice.

Le 2 juillet, l'accusation ajoute trois chefs d'inculpation pour un «acte sexuel forcé» datant de juillet 2006, sur une troisième femme identifiée comme Mimi Haleyi, ex-assistante de production.

Rebondissement en octobre: l'avocat Ben Brafman obtient l'abandon du chef d'inculpation concernant Lucia Evans, décrédibilisée car elle avait confié à une amie avoir accepté de faire une fellation au producteur en échange d'un rôle.

2019: nouvel acte d'accusation

Le procureur fait modifier l'acte d'accusation pour inclure les allégations d'Annabella Sciorra, actrice de la série «Les Soprano», qui affirme avoir été sexuellement agressée par M. Weinstein en 1993 à Manhattan.

Si les faits la concernant sont prescrits, ils permettent aux procureurs d'étayer le chef d'inculpation de comportement sexuel «prédateur», qui implique des agressions à répétition et est punissable de la perpétuité.

2020: coupable en partie

Le procès new-yorkais démarre le 22 janvier. Six femmes défilent pour accuser le producteur, à commencer par Annabella Sciorra, qui livre le témoignage le plus convaincant.

La femme qui accuse Harvey Weinstein de viol se dévoile pour la première fois: Jessica Mann va raconter sa relation compliquée avec le producteur, mélange de peur et d'empathie à l'en croire, qui va constituer l'un des moments les plus troublants du procès. Déstabilisée par la défense, elle craque au deuxième jour de son contre-interrogatoire, faisant douter d'une condamnation du producteur.

Le 24 février, M. Weinstein est condamné pour agression sexuelle et viol, mais innocenté sur des accusations qui lui faisaient risquer la perpétuité.

Le mouvement #MeToo salue «une nouvelle ère» pour la justice américaine, la défense annonce qu'elle va faire appel. L'ex-producteur de 67 ans est condamné à 23 ans de prison.

2021: plan d'indemnisation

En janvier 2021, une juge du Delaware valide une enveloppe d'indemnisation de 17 millions de dollars pour les victimes de l'ex-producteur. Ce plan d'indemnisation est accepté par 37 d'entre elles.

En avril, Harvey Weinstein fait appel de sa condamnation à 23 ans de prison, estimant que ses droits à la défense n'ont pas été respectés. Cet appel sera rejeté en juin 2022.

2022: procès à Los Angeles

En juin 2022, le parquet britannique annonce avoir autorisé la Metropolitan Police à poursuivre Harvey Weinstein dans deux chefs d'accusations concernant des agressions sexuelles sur une femme en août 1996.

En octobre 2022, démarre à Los Angeles un nouveau procès de l'ex-magnat du cinéma où il est accusé d'avoir violé ou sexuellement agressé cinq femmes dans des hôtels, entre 2004 et 2013.

En décembre, il est déclaré coupable d'un viol et de deux agressions sexuelles au terme de ce procès, soit seulement la moitié des chefs d'accusation pour lesquels il était poursuivi.

Il fait appel. Pour ce procès, il est condamné en février 2023 à 16 ans de prison.

2024: annulation à New York

Le 25 avril 2024, une cour d'appel de New York annule la condamnation pour viol et agressions sexuelles de l'ex-producteur en 2020, et ordonne un nouveau procès.

La cour d'appel a estimé que des erreurs de procédure avaient été commises durant le procès. Un groupe de victimes dénonce une annulation «profondément injuste».

