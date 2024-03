Dans le second épisode de « Mariés au premier regard » diffusé lundi soir sur M6, les téléspectateurs ont fait la connaissance d’Alice, une jeune femme au parcours amoureux difficile.

Alors que deux couples se sont déjà passé la bague au doigt, de nouveaux candidats ont fait leur apparition dans l'émission de M6 : Alice et Florian. M6/Mapr

Elvire Küenzi Valérie Passello

C’est reparti pour un tour pour les courageux (ou insouciants) candidats au mariage. Alors que Tracy et Flo se sont dit oui à Gibraltar, tout comme Ophélie et Loïc, nous avons pu découvrir Alice, une nouvelle venue dans l’émission. La responsable en parfumerie de 30 ans est revenue sur son parcours et sur sa bataille pour s’accepter, notamment à cause de ses problèmes de poids.

Petite, la fillette est diagnostiquée en surpoids. Le plus difficile à vivre pour elle? Les moqueries qu’elle subit de la part de ses camarades. «Les enfants me disaient que j’étais une grosse vache, une baleine», confie-t-elle. Une relation à son corps qui a gâché son enfance et ses relations amoureuses, entrainant un manque d’estime de soi.

«Que je sois grosse ou mince...»

Espérant enfin trouver sa moitié grâce aux experts, Alice s’est également livrée sur son ancienne relation toxique, une relation qui n’a fait qu’empirer l’image qu’elle avait d’elle-même et de son corps. Après avoir perdu 40 kilos toute seule et repris du poids, la jeune femme n’est pas tendre quand elle parle de son reflet dans le miroir : «j’ai du mal à dire quelque chose de positif sur moi».

Pour Estelle, la psychologue clinicienne, Alice a perdu toute confiance en elle : «s’accepter est la condition sine qua non pour trouver l’amour». Facile à dire mais pour Alice, c’est un sacré challenge à relever.

Les deux femmes ont tissé un lien particulier et c’est donc avec joie qu’Estelle lui a annoncé la bonne nouvelle : ils ont trouvé un homme compatible avec elle ! Mais rien n’est gagné puisque, selon la psychologue, Alice est terrorisée à l’idée de ne pas être à la hauteur.

«Au fond je ne me sens pas bien dans mon corps (…). Que je sois grosse ou mince, mes relations ont été un échec» avoue-t-elle encore.

On espère qu’elle trouvera l’amour en la personne de Florian, un homme sportif qui se décrit comme étant l’inverse d’un Don Juan. Pour savoir si les deux candidats se diront oui devant l’autel, rendez-vous lundi prochain à 21h10 sur M6 !