Pour la première fois en Suisse, les 37e European Film Awards seront décernés le 4 décembre prochain à Lucerne. Les meilleurs films européens de l’année recevront leur prix au Centre de la culture et des congrès (KKL).

Aux European Film Awards, la Suisse a déjà reçu plusieurs récompenses, notamment Claude Barras en 2016 pour «Ma vie de courgette» (archives). sda

L'année 2024 sera décidément une année cinéma pour la Suisse. Non seulement elle accueille ce prix européen, mais elle sera en plus l'invitée d'honneur du marché du film à Cannes en mai prochain.

«En accueillant pour la première fois la cérémonie de remise des plus importantes récompenses européennes destinées au cinéma, la Suisse affirme sa position de pôle vivant et dynamique de création cinématographique au cœur de l’Europe», a indiqué lundi l'Office fédéral de la culture (OFC).

Les manifestations commenceront au printemps et s’adresseront tout autant au grand public qu’à l’industrie cinématographique suisse. Le programme détaillé est en cours d’élaboration.

Un site est déjà disponible et permet de repérer les pépites européennes sélectionnées dans les différents festivals de cinéma en Suisse cette année: European Film Awards Lucerne 2024 – Awards for the year’s best European films hosted in Switzerland (europeanfilmawards2024.ch). Ce rendez-vous du cinéma suisse et européen est également déjà présent sur les réseaux sociaux.

Des événements jalonneront l'année

La Cinémathèque suisse présentera un programme spécial de films ayant reçu par le passé des European Film Awards. Pendant un mois, la SRG SSR diffusera sur ses chaînes et sur sa plateforme de streaming Play Suisse un programme de films suisses et européens nominés et primés aux European Film Awards. Enfin, la remise des European Film Awards sera retransmise en direct dans toute l’Europe en coopération avec la SRG SSR.

Les European Film Awards ont été décernés pour la première fois en 1988 à Berlin. Leur but est de promouvoir et de soutenir l'industrie cinématographique européenne. Les prix sont remis chaque année alternativement à Berlin et dans une autre ville européenne.

La Suisse a déjà reçu plusieurs récompenses, notamment Claude Barras en 2016 pour «Ma vie de courgette». L'acteur suisse Bruno Ganz a reçu en 2010 le Lifetime Achievement Award pour l'ensemble de sa carrière.

bu, ats