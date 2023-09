La saison 3 de « The Morning Show » vient d’arriver sur Apple TV+. L’occasion de revoir tous les épisodes pour se remettre dans l’ambiance. Secrets, non-dits, affaire MeToo, harcèlement, on plonge avec délectation dans une série qui analyse le monde des médias et les racines du scandale.

Bonne nouvelle pour les fans de la série « The Morning Show » lancée en 2019 sur Apple TV+ ! Alors que la diffusion de la troisième saison vient de commencer, le magazine Variety a annoncé qu'une suite avait déjà été confirmée. Apple TV +

Brillant. Corrosif. Passionnant. « The Morning Show » porté par Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Steve Carrel et Billy Crudup est une série fascinante. Une fois qu’on a mis le nez dedans, impossible de ne pas enchainer les épisodes (avouons que les cliffhangers à la fin de chaque épisode ne nous aident pas à rester sage et à résister à la tentation du binge-watching). Après tout, comme le lance un personnage dès le départ : « Le chaos, c’est la nouvelle cocaïne ». Le chaos dans lequel nous sommes immergés a en effet un petit goût addictif.

Si vous n’avez pas encore eu la chance de regarder le show, sachez que vous allez entrer dans le monde de la télévision par la petite porte, celle des secrets que l’on tente de garder… jusqu’au jour où ceux-ci jaillissent de la petite boite avec fracas. Mitch Kessler présente la matinale la plus regardée d’Amérique au côté d’Alex Levy jusqu’au jour où l’animateur vedette est viré pour des accusations d’harcèlements sexuels. Qui était au courant ? Qui a couvert ses agissements ?

Pour répondre à ces épineuses questions, on suit une équipe mise à mal par des révélations fracassantes. Des révélations qui vont d’ailleurs mettre en lumière les jeux de pouvoir dans lesquels l’égo, l’argent, la renommée, le féminisme vont tour à tour avoir un rôle à jouer. « Tout peut arriver quand tu mens », avoue Alex Levy (Jennifer Aniston)… alors, à qui se fier quand chacun protège ses propres intérêts ?

L’écriture ciselée, les dialogues percutants, les personnages aux multiples facettes aussi complexes que névrosées font de « The Morning Show » une série dense et intelligente qui se sert de sujets d’actualité pour construire une intrigue des plus prenantes.

Sur les trois saisons, la série écrite écrit par Jay Carson explore la frontière entre journalisme et divertissement, analyse le rôle de la presse et fait dire au personnage de Cory : « Les nouvelles sont horribles mais l’humanité en est accro ».

Une pépite à savourer, d’autant plus avec les soirées automnales qui arrivent.