Les tensions explosent: «On était en enfer»

Dans le dernier épisode de « Koh-Lanta » diffusé hier soir sur TF1, la tribu des jaunes a enfin pu prendre sa revanche après quatre défaites. Résultat ? Les tensions explosent au sein des rouges.

Incroyable rebondissement dans l’épisode 5 de « Koh-Lanta » ! On n’avait plus beaucoup d’espoir en voyant l’équipe des jaunes fondre aussi vite que leur réserve de riz mais il faut croire que malgré un moral en berne, les Kadasi avaient encore de l’énergie pour nous surprendre.

Après avoir gagné l’épreuve de confort et remporté des cookies, du café, du chocolat, un kit de pêche et d’autres délices, les jaunes ont également remporté l’épreuve d’immunité grâce à Pauline qui a définitivement prouvé qu’elle avait sa place dans l’équipe.

« C’est la renaissance des jaunes »

Ces deux victoires redonnent la pêche (dans tous les sens du terme) a des aventuriers au bord du gouffre. « C’est la renaissance des jaunes, on est prêt à tout défoncer, s’enthousiasme Amri. On était vraiment au fond du trou, on était en enfer. On veut renaitre de nos cendres… ».

Après quatre défaites, les Kadasi vont pouvoir reprendre du poil de la bête en mangeant ce qu’ils ont durement gagné et en profitant d’un esprit d’équipe enfin retrouvé. Pour Pauline, qui a démontré toute sa dextérité et son habileté sur l’épreuve des catapultes, la confiance revient enfin. Il était temps !

La tension grimpe chez les rouges

Du côté des Matukad, l’heure est au bilan et c’est une grande frustration qui ressort de leurs défaites. « Je déteste perdre, s’agace Meïssa. On s’est fait gifler de A à Z ». Un point de vue partagé par David : « C’était frustrant, on a fait du tourisme. Ils ont été plus forts certes, mais on les a laissé gagner ».

Entre Ricky et son problème au genou et les rumeurs qui circulent sur le camp, les tensions se ravivent et l’ambiance devient mauvaise. Et ce ne sont pas les discussions confuses entre Émilie et Léa qui vont arranger les choses. La jeune sportive est accusée de semer la zizanie au sein de l’équipe en raison des (trop) nombreux quiproquos des derniers jours. Elle ne compte pourtant pas se laisser faire et reproche à Émilie d’être « hypocrite et stratège ».

Au conseil, les aventuriers évoquent beaucoup de non-dits et de confusion. Pourtant, ils n’ont pas hésité longtemps avant de se liguer contre Émilie qui a dû accepter son sort et dire « bye-bye » à son équipe.

Pour suivre les rebondissements de « Koh-Lanta », rendez-vous sur TF1 le mardi soir à 21h10 !