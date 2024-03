La 96e cérémonie des Oscars - Salle de presse G-R Robert Downey Jr, lauréat du prix du meilleur acteur dans un second rôle pour Oppenheimer, Da Vine Joy Randolph, lauréate du prix de la meilleure actrice dans un second rôle pour The Holdovers , Emma Stone, lauréate du prix de la meilleure actrice dans un premier rôle pour Poor Things , et Cillian Murphy, lauréat du prix du meilleur acteur dans un premier rôle pour Oppenheimer posent dans la salle de presse de la 96e cérémonie des Oscars organisée par l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences au Dolby Theatre à Los Angeles, CA, le dimanche 10 mars 2024 Traduit avec DeepL.com (version gratuite)

IMAGO/Sipa USA