En direct, Loana témoigne avoir été violée pendant dix heures

C’est un moment de gêne sans précédent auxquels les téléspectateurs ont assisté sur Touche pas à mon poste. Loana était invitée sur le plateau pour évoquer le viol dont elle dit avoir été victime au mois de septembre. Elle raconte alors l’horrible agression qui aurait duré dix heures.

Loana, ayant subi des violences sexuelles, s'est confiée à propos de son épouvantable expérience lors de l'émission TPMP, le 5 février. Printscrren TPMP / C8 / blue TV

Le visage fermé, visiblement submergée par l’émotion, sa diction se fait saccadée, avec des omissions de mots. « J’ai fait bêtise... pas dire au début... et je crois que ça a moi... pourri... intérieur », lâche avec peine celle qui s’est enfermée pendant plusieurs jours avant d’aller à la gendarmerie pour porter plainte et qui a indiqué avoir « des pertes de mémoire » depuis ce jour-là.

« Vous faites exprès de parler comme ça ?»

Sur le plateau, on tend l’oreille pour comprendre le propos, et on peut même apercevoir brièvement Kelly Vedovelli retenir un rire nerveux. Jacques Cardoze, lui, met les pieds dans le plat : « Vous faites exprès de parler comme ça ? », si bien que même Cyril Hanouna vient à sa rescousse : « Pas du tout, c’est le choc ». « Je trouve ça surprenant » insiste Jacques Cardoze.

« C’est tellement... ridicule... désolée » finit par se défendre Loana.

«C’est de la non assistance à personne en danger»

Sur les réseaux sociaux, les téléspectateurs n'ont pas caché leur choc de voir Loana sur le plateau et l'attitude des chroniqueurs à son égard.

Certains ont encouragé à signaler cette séquence à l'ARCOM, le gendarme de l'audiovisuel, quand d'autres accusent Cyril Hanouna d'exploiter la détresse d'une personne qui a besoin d'aide. « On en est là ? L’exploitation de la misère pour l’audience ? Et votre humanité elle est où ? Cette femme est en absolue détresse. Notre société part en vrille. C’est de la non assistance à personne en danger », a également publié sur Twitter Hapsatou Cy.

Sur le compte Twitter de Touche Pas à Mon Poste, qui relaye les séquences de l'émission, celles du passage de Loana n'y sont pas.