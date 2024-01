L’une des pires émissions de téléréalité est de retour !

On se souvient encore de cette émission de téléréalité dans laquelle on croisait des tentateurs et des tentatrices et du générique qui se concluait par la célèbre phrase d’Oscar Wilde « la meilleure façon de résister à la tentation c’est d’y céder ». Accrochez-vous bien, la chaîne W9 ressuscite « L’île de la tentation » dès le jeudi 18 janvier.

Pour cette dixième saison du programme, c'est sur une île du Mexique que les cinq couples sélectionnés devront résister à la tentation. Qui y parviendra ? Réponse jeudi soir sur W9. W9

Voici quelques points qui résument pourquoi on a du mal à digérer le concept.

Une idée malaisante

Mettre à l’épreuve la fidélité de son couple dans un endroit paradisiaque, le tout entouré et entourée d’hommes ressemblant à des statues grecques et à de femmes sculpturales… à quels amoureux cela peut-il sembler être une bonne idée ?

Tout ce petit monde est bien entendu réuni sous les cocotiers et passe la majorité de son temps en maillot de bain, ce qui laisse tout le loisir de se rincer l’œil. Tentation on vous dit !

Les couples devront tenir plusieurs semaines séparés l’un de l’autre avant de décider s’ils repartent ensemble ou séparément. Vous la sentez la mauvaise pioche là ?

L’horreur de l’épreuve des images

Évidemment, les candidates et candidats ne passent pas seulement leur temps à profiter de faire du jet ski avec leurs prétendantes ou prétendants ou à boire des cocktails lors de soirées endiablées, ils et elles sous soumis à certaines épreuves. L’une des pires ? Celle où l’animatrice leur montre des extraits de ce que vivent leur moitié. Faux pas, drague, confessions ou rapprochement fatal, les images montrées n’épargnent rien aux cœurs des amoureux.

Oui mais c’est le jeu ma pauvre Lucette me direz-vous…

Le mal-être des bilans finaux

Rares sont les couples qui sortent indemnes de l’expérience. Lors du bilan, on les voit parfois froids, distants, tristes à cause de la trahison, mal à l’aise la plupart du temps. On n’aimerait pas être à leur place. Oui, c’est le jeu ma pauvre Lucette (bis).

En même temps, comment réagir quand on entend son copain nous critiquer ou quand on voit sa copine embrasser un autre homme ? Paaaas bien. Voilà.

L’animatrice

Je me demande comment l’animatrice peut avoir envie de présenter un jeu comme « L’île de la tentation ». Une opportunité qui se présente ? Une proposition que l’on ne peut pas refuser ? Un salaire attrayant ? Et ça, c’est un autre jeu ma pauvre Lucette.

La pauvre Delphine Wespiser va quand même passer son temps à recueillir des témoignages d’hommes et de femmes blessés, dans le doute ou le déni. Un job de rêve, quoi…

Est-ce que le jeu en vaut la chandelle pour les couples ? La flamme qui brillait entre eux risque d’être bien vite soufflée par la brise marine de l’île. Pour celles et ceux qui veulent assister à la tempête, c’est le jeudi soir à 21h05 sur W9 que ça se passe !