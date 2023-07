Margot Robbie ne fait pas qu’incarner Barbie dans le film qui sort le 19 juillet en France, elle est également l’une des productrices du projet. Et elle a confié à Deadline qu’elle n’imaginait personne d’autre que Greta Gerwig pour réaliser ce long-métrage.

Pour Margot Robbie, personne d’autre que Greta Gerwig n’aurait pu réaliser Barbie.

L’actrice, qui incarne la poupée Mattel à l’écran, est également à la production de ce film qui a été coécrit par la cinéaste. Lors de l’avant-première à Los Angeles, la comédienne a vanté les mérites de la réalisatrice.

« Je ne pense pas que quiconque aurait participé au projet si quelqu’un comme Greta n’était pas en charge. Ce qu’elle fait avec ses films… Elle est tellement intelligente et elle excelle aussi dans l’humour et l’émotion. Nous savions que nous voulions tout cela dans le film Barbie. Je ne peux imaginer quelqu’un d’autre que Greta pour le faire», a confié Margot Robbie, selon Deadline.

La comédienne a produit le long-métrage via sa société LuckyChap Entertainment. Son mari et associé, Tom Ackerley, s’est souvenu de la première fois qu’il a lu le script écrit par Greta Gerwig et Noah Baumbach en 2019.

« Margot et moi étions assis dans le bus l’un à côté de l’autre et nous lisions tous les deux le script… Toutes les deux secondes, on se disait «Oh mon dieu, je n’en reviens pas qu’ils fassent ça» et c’était de mieux en mieux. Nous avons refermé le script en nous disant «Eh bien, on ne pourra jamais faire ce film». Et puis nous avons eu un meeting en visio avec Greta et Noah le lendemain, on leur a dit «Merci, on adore le script, ça va être impossible à faire, mettons-nous au travail»», a-t-il déclaré.

Noah Baumbach était absent de l’avant-première californienne en soutien aux scénaristes de Hollywood en grève. « De la première ligne au «coupez» final, ce film est à lui autant qu’aux autres. Rien dans Barbie n’a pu se passer sans lui et rien à Hollywood ne peut se faire sans les auteurs», a expliqué Greta Gerwig avant la projection.

Barbie sort le 19 juillet en France et sera disponible en septembre à la demande sur blue Video!

Covermedia