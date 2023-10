Le film de la réalisatrice Virginie Verrier avec Garance Marillier dans le rôle-titre retrace le parcours de Marinette Pichon, une pionnière du football français.

L'affiche du film Vigo Films

Je ne connaissais pas son nom. Peu de monde le connait d’ailleurs et c’est bien dommage, voire carrément injuste, parce que Marinette Pichon a gravi les échelons du football français jusqu’à son plus haut niveau. La preuve ? Entre 1994 et 2007, la sportive a été sélectionnée 112 en équipe de France, elle scoré 81 fois, elle a aussi été la première joueuse française à faire carrière aux Etats-Unis tout en raflant les titres de meilleure joueuse et meilleure buteuse.

Un parcours inspirant et impressionnant qui méritait vraiment d’être adapté sur grand écran.

Basé sur le livre autobiographique « Ne jamais rien lâcher » écrit par la joueuse et publié en 2018, le film nous emporte dans une carrière riche en rebondissements.

Marinette n’a que 5 ans quand elle découvre sa passion pour le football. Alors, lorsque le coach de l’équipe locale (interprété par Fred Testot) l’invite à venir jouer sur le terrain, elle met tous les garçons à terre, enchaînant les buts. Cela signera le début d’un incroyable carrière qui la mènera en équipe de France puis en Amérique où elle intègrera l’équipe de Philadelphie. Elle a enfin un vrai salaire, une vraie reconnaissance, une vraie place dans un milieu encore très masculin.

Ce qui frappe dans le film sorti en juin 2023 ? Les épreuves que Marinette a dû surmonter pour tutoyer les étoiles dans son sport. Elle s’est battue pour surmonter le harcèlement, pour croire en ses rêves, pour faire reconnaitre le football et les femmes comme de véritables professionnelles… ce qui n’est toujours pas le cas en France. Devant cet amer constat, on grince des dents face à l’injustice des conditions dans lesquelles ces sportives doivent pratiquer leur activité.

J’ai été surprise par la qualité du film, par la prestation de Garance Marillier qui maitrise son jeu d’actrice aussi bien que les crampons et le ballon rond. L’action est rondement menée, les enchainements fonctionnent aussi bien des passes propres et claires, l’intrigue vise juste et on s’immerge avec un intérêt non-feint dans ce long-métrage d’une heure trente.

Malgré une enfance difficile et un père violent, Marinette a toujours gardé espoir et s’est battue pour réaliser son rêve. Un parcours inspirant qui montre que malgré les difficultés de la vie, rien n’est jamais perdu quand on a un goal en tête.

Le film vient de sortir sur blue Vidéo - Marinette est d’ailleurs la première sportive française à voir sa vie racontée sur grand écran - et il mérite vraiment le coup d’œil. A voir par ici, sur blue Video!