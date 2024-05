Messi le chien fait le beau mieux que personne, et sans avoir besoin de demander qu’on lui prête des vêtements de luxe! Sa montée des marches au festival du cinéma de Cannes, relayée par le compte Instagram de l’organisation, a fait un tabac.

Messi, qui a déjà été honoré l’an dernier d’un Palm Dog au festival de Cannes pour son rôle de Snoop dans Anatomie d’une chute, est la star du festival 20024. IMAGO/ZUMA Press Wire

Covermedia

23'000 j’aime en quelques heures!

En tout cas, sa montée des marches et sa superbe position pour se mettre en valeur, relayées par le compte Instagram officiel du Festival, ont fait un tabac. Sur place, et sur les réseaux! Plus de 23'000 j’aime en quelques heures!

Ce magnifique Border Collie, dont les yeux bleus sont si émouvants, s’attire des commentaires plus que flatteurs... et, c’est important de le souligner, presque unanimes. « Messi is the best, no doubt», « Messi the main star», « Messi, la star de la Croisette», sont parmi les hommages au chien, un peu cabot mais pas trop.

Si Messi a monté les marches, il est aussi là pour le boulot!

Le chien adulé par Hollywood n’est, en effet, pas à Cannes pour se tourner les pouces (qu’il n’a pas): il est là pour suivre et interviewer les stars, et ses entretiens seront diffusés tous les soirs dans une pastille d'une minute sur France Télévision, intitulée: Messi, le festival de Cannes vu à hauteur de chien.

Pour ce faire, il a demandé à Raphaël Mizrahi de lui prêter sa voix, le public humain n’étant pas encore capable de comprendre le langage canin.

Sûr qu’après les (fausses) rumeurs de listing #MeToo, la voix de Messi apporte une touche d’humour et de tendresse au Festival de Cannes, dont la cérémonie d’ouverture a été lancée par Juliette Binoche et Meryl Streep – l’actrice américaine recevant une Palme d’or d’honneur avec émotion.

77e Festival de Cannes: les premières stars foulent le tapis rouge L'actrice française Juliette Binoche, l'Américaine Jane Fonda ou encore le réalisateur canadien Xavier Dolan arrivent sur le tapis rouge pour assister à la cérémonie d'ouverture du 77e Festival de Cannes. 15.05.2024

