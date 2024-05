Millionnaire, Emilien «n'a pas encore touché le chèque»

Devenu millionnaire lors de sa 234e participation aux «12 coups de midi», Émilien a partagé, sur le plateau de «Quotidien», les coulisses de son incroyable parcours qui l'a mené à devenir le plus grand gagnant de l’émission phare de TF1.

À seulement 21 ans et avec 1'039'071 d'euros en poche, Emilien a battu le record détenu par Bruno Hourcade, s'imposant comme le plus grand gagnant de l'émission. Printscreen TMC- Quotidien

blue News NB Barman Nicolas

«Vous aviez participé au premier casting de l’émission… et non,» rappelait Yann Barthès, évoquant les premières tentatives infructueuses du champion à participer à l’émission. «Effectivement, ça n'avait pas marché. On doit être un minimum à l'aise, et j'avais peut-être manqué de confiance à l'époque. Mais j'ai retenté ma chance l'année dernière, et regardez où cela m'a mené aujourd'hui !» a répondu le jeune Toulousain.

1'039'071 d'euros en poche

Sa ténacité a non seulement payé, mais l'a également propulsé sous les projecteurs et dans le cœur des fans. À seulement 21 ans, ce passionné d'histoire a battu le record détenu par Bruno Hourcade, s'imposant comme le plus grand gagnant, avec 1'039'071 d'euros en poche. «C'était un rêve, maintenant, c'est la réalité, mais croyez-moi, ma passion pour le jeu a toujours surpassé l'attrait des victoires» confiait-il lors d'une interview accordée à Purepeople.com.

«Les examens m'ont échappé»

La trajectoire fulgurante d'Emilien n'est pas sans conséquences, particulièrement sur le plan académique. «J'avais poursuivi mes études lors du premier semestre, mais les examens m'ont échappé. Honnêtement, je n'aurais jamais imaginé que l'émission me porterait aussi loin».

«Non, je n’ai pas touché tout le chèque»

Sur le plateau de «Quotidien», Yann Barthès a lancé la question que tout le monde se posait : «Vous avez touché le chèque ou pas ?»

« Non, je n’ai pas touché tout le chèque. J’en ai touché une partie" répond-il avant d'expliquer qu’il ne va pas recevoir un chèque d’un million d’euros, mais plutôt plusieurs petits versements. « J’ai du mal à réaliser ce qui m’arrive. C’est vraiment un chiffre symbolique, j’en tremble encore» avait-il exprimé lors de sa victoire.

Au-delà des défis, Emilien envisage également de rester dans l'émission dans le futur et jouer un rôle plus créatif: «J'adorerais écrire les questions pour l'émission» confiait-il, illustrant son envie de contribuer au succès d'autres participants tout en restant connecté à sa passion.