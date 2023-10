La 22e édition du Lausanne Underground Film & Music Festival (LUFF) s'achève dimanche sur un bilan réjouissant, avec 13'000 visiteurs en cinq jours, ont indiqué les organisateurs. La fréquentation est en hausse par rapport à 2022.

Le LUFF s'est notamment déroulé au Casino de Montbenon (archives). ATS

Du 18 au 22 octobre, le Casino de Montbenon et divers lieux satellites ont accueilli au total 93 courts et longs métrages, dont 40 en compétition internationale, 22 performances musicales ainsi que plusieurs projets pluridisciplinaires, des ateliers et une exposition.

La compétition des longs métrages a été remportée par l'artiste australien Soda Jerk pour son film «Hello Dankness». Constitué de centaines d'extraits de films hollywoodiens, l'oeuvre prend la forme d'une fable politique satirique «intelligente et audacieuse», ont précisé les organisateurs dans un communiqué diffusé dans la nuit de samedi à dimanche.

Dans la catégorie des courts métrages, cinq distinctions ont été distribuées, dont celle des meilleurs courts métrages expérimentaux attribuées au film «Birth Proof», de l'Allemand Alex Beriault, premier ex aequo avec «Terrifying Holes Compilation», de l'Allemande Katherina Aae.

La prochaine édition du LUFF aura lieu du 16 au 20 octobre 2024.

ats