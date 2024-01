Le dernier film de Christopher Nolan a explosé les compteurs en raflant cinq statuettes dimanche soir lors de la 81ème cérémonie des Golden Globes. On vous donne cinq bonnes raisons de regarder ou revoir le long-métrage qui raconte l’histoire du père de la bombe atomique.

Le long-métrage de Christopher Nolan a fait un triomphe lors de la dernière cérémonie des Golden Globes. Universal Pictures

Une leçon d’histoire

Comme beaucoup de téléspectateurs, j’ignorais tout de l’histoire de la création de la bombe atomique et de son inventeur J. Robert Oppenheimer, un physicien américain.

En 1939, alors que le monde est en pleine guerre, Oppenheimer est engagé pour diriger le projet Manhattan et s’installe au Nouveau-Mexique, à Los Alamos, pour créer une bombe en compagnie d’autres scientifiques. Persuadé que ses travaux pourraient sauver le monde, Oppenheimer met alors toutes ses compétences au service de l’armée américaine. Son but ? Devancer les nazis sur les armes nucléaires (d’origine juive, ce projet revêt une importance capitale pour lui). Le 16 juillet 1945, l’essai Trinity confirme la réussite du projet… la suite, on la connait. Pour forcer la reddition du Japon, le Président Truman ordonne de lancer les bombes sur Hiroshima et Nagasaki…

Et encore, les faits énoncés ici ne sont que la pointe de l’iceberg de ce que l’on apprend dans le film.

On peut le regarder plusieurs fois tant l’intrigue est complexe

Au premier visionnage, on ne comprend pas tout. En tout cas, c’était mon cas ! Je suis allée voir le film deux fois au cinéma et je n’aurais pas la prétention de dire que j’ai saisi toute la complexité des enjeux historiques présentés.

Le long-métrage joue sur trois temporalités et nous emmène dans le passé du physicien et dans son travail sur la conception de la bombe jusqu’à son explosion puis explore les conséquences sur la vie d’Oppenheimer, notamment l’accusation émanant de Lewis Strauss qui souhaite prouver qu’il est un espion à la solde des Russes. Pas simple à suivre mais passionnant à voir !

Les acteurs Cillian Murphy et Robert Downey Jr.

Les interprètes d’Oppenheimer et de Lewis Strauss livrent une performance remarquable. Cillian Murphy parvient à nous émouvoir par son talent, et à nous transmettre tous les doutes ressentis par son personnage face à un travail qui pose de nombreuses questions éthiques.

Quant à Robert Downey Jr., il joue l’homme égotique et blessé dans son orgueil avec brio. Leur opposition apporte une tension jouissive et nous a tenu en haleine jusqu’à la résolution (qu’on ne spoilera pas, évidemment !).

Les deux acteurs ont d’ailleurs ébloui les critiques et le public. Par conséquent, ils sont repartis avec les statuettes du meilleur acteur dans un film dramatique pour Cillian Murphy et celle du meilleur second rôle pour Robert Downey Jr.

De plus, le film a raflé les récompenses du meilleur réalisateur, du meilleur film dramatique et de la meilleure bande originale.

Une bonne excuse pour passer 3 heures au chaud sous un plaid

Si ça, ce n’est pas une bonne raison pour visionner « Oppenheimer » avec le froid ambiant alors je n’ai plus qu’à aller mettre la tête dans la neige (mais je ne le ferai pas, je n’ai pas envie de me transformer en bonhomme de neige !).

Last but not least

Aucune excuse pour ne pas vous plonger dans ce film ! Il est sous votre nez sur blue Video!