Le réalisateur Werner Schweizer sort un documentaire «Opération silence» sur l’un des chapitres les plus sombres mais aussi les plus passionnants de l’histoire suisse contemporaine. À découvrir au cinéma !

Née à Berne en 1979, l'actrice Sonja Riesen incarne la vision de Ruth, Ursula & Barbara Flükiger, les sœurs de l'officier aspirant assassiné Rudolf Flükiger. Dschoint Ventschr Filmproduktion Distribution

Nous sommes en automne 1977 et l’aspirant-officier Ruedi Flükiger est porté disparu. Que lui est-il arrivé ? Malheureusement, l’homme sera retrouvé mort, déchiqueté́ par une grenade à main. Plusieurs pistes sont alors évoquées : meurtre, accident, suicide ? D'autres personnes disparaissent à leur tour dans le cadre de cette enquête.

«Je ne peux pas répondre à la question de savoir qui a réellement tué Rudolf Flükiger»

Dans le documentaire « Opération silence » qui vient de sortir au cinéma, le réalisateur suisse Werner Schweizer se plonge dans l’un des pans les plus mystérieux de notre histoire alors que le vote sur la création d’un canton du Jura s’apprête à se tenir au niveau fédéral.

Un travail titanesque a été réalisé pour présenter les faits et ainsi faire la lumière sur plusieurs morts mystérieuses qui ont traumatisé la région du Jura francophone cette année-là.

« Je ne peux pas répondre à la question de savoir qui a réellement tué Rudolf Flükiger, même après de nombreuses années de confrontation et de travail intensif dans les archives. Mais cela n‘a jamais été mon ambition : tant de policiers, de procureurs, de journalistes et de politiciens ont déjà tenté de faire la lumière sur cette affaire Flükiger ! confie Werner Schweizer.

Un chapitre méconnu de l’histoire suisse

Son but ? Faire découvrir ce chapitre méconnu de l’histoire suisse contemporaine au public. Grâce à des recherches minutieuses, il a pu retracer les événements de 1977 et présente son travail sur grand écran.

Entre archives fédérales, témoins de l’époque et confessions de la famille de Rudolf, le documentaire nous plonge dans un contexte politique et sociale bouillonnant. En effet, le conflit dans le Jura bernois, où les séparatistes et les Jurassiens fidèles au Jura s’affrontaient de plus en plus violemment, devenait explosif.

« L’objectif de Werner Schweizer était comme dans ses précédents documentaires historiques, de raconter intensément une histoire nationale à travers le destin d’un seul acteur, sans pour autant renoncer aux moyens de la recherche d’investigation sur place », analyse la productrice Sereina Gabathuler.

Au cinéma

Le fil rouge, celui qui tient par la main le téléspectateur de bout en bout, est déroulé par l’actrice bernoise Sonja Riesen. Elle interprète le point de vue des sœurs de Rudolf et a voyagé avec le réalisateur sur les différentes scènes de crimes pour nous immerger dans les événements de l’époque.

Le film est déjà sorti dans les cinémas de Berne, Bienne et du Jura et débarquera à Zurich, en Suisse centrale et en Suisse orientale début avril.