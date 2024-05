En plus de «Sauvages» de Claude Barras, trois autres films suisses ont été retenus dans la sélection officielle du Festival de Cannes. Il s'agit du «Procès du chien» de Laetitia Dosch, «The Shameless» de Konstantin Bojanov et «Las novias del sur» d'Elena Lopez Riera. D'autres talents suisses feront le déplacement sur la Croisette.

Comme «Ma vie de courgette» en 2016, le réalisateur valaisan Claude Barras projettera pour la première fois en public son nouveau film au Festival de Cannes en mai (archives). sda

ATS

Comme «Ma vie de courgette» en 2016, le réalisateur valaisan Claude Barras projettera pour la première fois en public son nouveau film au Festival de Cannes en mai. Fable écologique qui se déroule à Bornéo, «Sauvages» sera dévoilé lors d'une Séances spéciale.

Claude Barras va faire le déplacement à Cannes tandis que la Suisse est l'invitée d'honneur du Marché du film. Interrogé par Keystone-ATS, le réalisateur salue cette reconnaissance du cinéma suisse, «qui passe par des hauts et des bas parce que l'on est un petit pays, avec un marché morcelé en raison des langues.»

En plus du film de Claude Barras, trois autres films suisses ont été retenus dans la sélection officielle du Festival de Cannes. Il s'agit du «Procès du chien» de Laetitia Dosch, «The Shameless» de Konstantin Bojanov et «Las novias del sur» d'Elena Lopez Riera.

Défendre un chien

Dans son premier long métrage «Le procès du chien», l'actrice et réalisatrice franco-suisse Laetitia Dosch incarne l'avocate Avril, qui se retrouve à défendre un chien. Le film, retenu dans la section «Un certain regard», est coproduit entre autres par Lionel Baier (de la société Bande à part Films), la RTS, la SSR et France 2.

Le réalisateur bulgare Konstantin Bojanov n'est pas un inconnu à Cannes, puisqu'il y a présenté son premier long métrage «Avé» en 2011 lors de la Semaine de la Critique.

Dans son dernier long-métrage, «The Shameless», coproduit par la société genevoise Akka Films et la RTS, il emmène le spectateur en Inde où il raconte une histoire de prostitution et d'amour interdit. Ce film est lui aussi sélectionné dans la section «Un certain regard».

Coproduction hispano-suisse, «Las novias del sur» (Les fiancées du sud) a pour sa part été retenu pour la Semaine internationale de la critique. La réalisatrice Elena Lopez Riera, de nationalité suisse et espagnole, fait parler des femmes d'un âge déjà mûr de leur mariage, de leur première fois et de leur rapport à la sexualité. Et s'interroge sur sa propre absence de mariage et d'enfants.

Souheila Yacoub et Deleila Piasko à Cannes

D'autres talents suisses se rendront sur la Croisette. L'actrice genevoise Souheila Yacoub tient un rôle principal dans le film français «Les femmes au balcon» de Noémie Merlant, projeté en sélection officielle.

L'actrice zurichoise Deleila Piasko, connue à la série Netflix «Transatlantic», – réalisée par les Lausannoises Stéphanie Chuat et Véronique Reymond -, joue dans le court métrage allemand «Immaculata» de Kim Lêa Sakkal, projeté dans la Quinzaine des Cinéastes.

Des producteurs ayant des liens avec la Suisse ont également contribué à d'autres films projetés à Cannes: le film d'ouverture de Cannes Classics, «Napoléon» d'Abel Gance (1927), sera présenté par la Cinémathèque française. La restauration de cette œuvre monumentale de près de quatre heures a été cofinancée par Netflix, la Golden Globe Foundation et l'ancien producteur suisse Michel Merkt notamment.

Le dernier Godard

La dernière œuvre de Jean-Luc Godard, «Scénarios», qu'il a achevée la veille de sa mort à Rolle, sur le lac Léman, sera également présentée dans le cadre de Cannes Classics. Godard a également décrit son travail sur le projet dans un film de 34 minutes.

La production franco-japonaise sera présentée en présence de l'assistant de longue date de Jean-Luc Godard, le producteur suisse Fabrice Aragno, qui a apporté son expertise au projet.

Enfin, la société internationale Mygosh GmbH, basée à Zurich, a participé à la production du premier film argentin «Most people die on sundays» de lair Said, qui sera projeté dans la section ACID. Laboratoire pour la création et la diffusion, ACID organise depuis 1993 une section parallèle au Festival de Cannes afin de mettre en lien des auteurs avec des milliers de professionnels.

bu, ats