Si vous souhaitez passer un bon moment devant votre télévision pendant les fêtes, voici notre sélection des films à ne pas manquer ! De l’amour, de l’humour et de l’aventure sont au programme !

Le week-end de Noël s'annonce chargé en films à regarder. Au programme ? Des histoires d'amour et un Père Noël dont on se serait bien passé et de l'aventure ! Columbia Pictures

« The Holiday »

S’il n’y avait qu’un seul film à voir en cette période de Noël ce serait celui-là. Une comédie douce, tendre et sucrée que je ne me lasse jamais de voir ? C’est bien « The Holiday » avec Cameron Diaz, Jude Law, Kate Winslet et Jack Black. Tous les ingrédients sont réunis pour nous faire rire et pleurer à chaudes larmes en gémissant devant un chocolat chaud.

Quand Amanda et Iris échangent leur maison pour les fêtes en espérant s’éloigner des hommes, elles étaient bien loin de se douter de ce qui les attendaient (nous, on le sait, c’est l’amour... désolée pour le spoil) !

J’ai vu ce long-métrage une bonne dizaine de fois et j’ai beau connaitre la fin par cœur, je me laisse à chaque fois attendrir par cette histoire réalisée par Nancy Meyers. Et la bande son de Hans Zimmer ne fait qu’ajouter une bonne dose d’émotions à l’ensemble. Ça va pleurer dans les chaumières, je vous le dis !

A voir le 23 décembre sur M6.

« Le Père Noël est une ordure »

Un classique dont on ne se lasse pas ? Le film qui réunit la mythique troupe du Spendid : Gérard Jugnot, Thierry Lhermitte, Marie-Anne Chazel, Christian Clavier et Josiane Balasko dans une aventure aussi déjantée que drôle.

Le soir de Noël bat son plein dans le local de la permanence SOS-détresse-amitié. Pierre et Thérèse sont prêts à recevoir les appels des personnes au bord du gouffre quand ils sont surpris par la visite de Josette, une jeune clocharde qui vient de quitter son petit-ami complètement fou, Félix.

Des répliques culte, des scènes inoubliables, des «doubitchous» et du «kloug» au marron toujours aussi peu ragoûtants, un gilet qui ressemble à une serpillère, un tableau bizarre… bien que cette liste ne ressemble pas à ce que l’on a demandé au Père Noël, elle réunit tout ce qu’on aime pour passer un moment inoubliable.

Quand ? Le 25 décembre sur France 2.

« Le Seigneur des Anneaux : Le Retour du Roi »

Pour celles et ceux qui préfèrent l’aventure et les grandes épopées, TMC diffuse le troisième volet de la trilogie adaptée des romans de Tolkien le 25 décembre.

Frodon poursuit sa mission : il doit détruire l’anneau ! La grande bataille finale se prépare alors que Sauron a attaqué la capitale du Gondor et que Gandalf tente de réunir les forces nécessaires pour lutter contre le grand méchant de l’histoire, le vil instigateur de la création des anneaux de pouvoir !

On en prend plein la vue, on perd trois années de vie tant notre cœur s’accélère en suivant les péripéties de nos Hobbits préférés mais on ne manquerait ça pour rien au monde.

Si vous avez passé une folle soirée de Noël à manger, à boire, à rire et à parler à votre famille, vous serez peut-être ravis de vous isoler tranquillement pendant trois heures vingt pour regarder ce film.

Et c'est le 25 décembre sur TMC!