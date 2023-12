C’est parti pour cette période de l’année où on a toujours froid, où il pleut et il neige et où les deux seules perspectives qui nous motivent sont les marchés de Noël et les soirées télé. Pour vous apporter un peu de joie, voici une petite sélection des contenus à voir ce mois-ci.

Netflix fait fort en cette fin d'année et nous fait craquer pour un film avec Julia Roberts, pour la nouvelle série d'Olivier Marchal et pour plusieurs comédies de Noël. Jojo_Whilden Netflix

Tous les films de Noël, pardi !

Netflix ne fait pas exception à la règle et ne se prive pas d’exploiter le filon du Père Noël pour faire son beurre (ou ses biscuits, c’est de saison). Pour celles et ceux qui aiment l’ambiance des fêtes, les bons sentiments, les happy ends et l’amour, la plateforme sort dès le 1er décembre une belle fournée de films qui sent bon le chocolat chaud et les sapins : « Noël est servi », « Noël sous les bravos » ou encore « De bons vœux » réalisé par Bradley Walsh. Dans cette comédie romantique, on retrouvera une cadre new-yorkaise qui, pour honorer la dernière volonté de son grand-oncle, fera équipe avec un beau fermier pour sauver le marché de Noël de leur ville natale. A déguster sous un plaid.

« Pax Massilia », la série qui nous fait de l’œil

Changement d’ambiance avec la nouvelle série policière d'Olivier Marchal, le réalisateur à qui l’on doit les films « 36 quai des Orfèvres », « Carbone » ou encore « Overdose ». Dès le 6 décembre, nous pourrons plonger dans les six épisodes de cette première saison qui s’annonce sanglante et pleine de rebondissements. Au cœur de la Cité Phocéenne, un groupe de policiers aux méthodes bien particulières traquent un dangereux criminel pour éviter un bain de sang et une guerre de gangs. Et quand on connait l’ambiance de Marseille, on est convaincu que l’atmosphère de la ville servira parfaitement ce polar.

« Le monde après nous », le film qui attise notre curiosité

Ce thriller psychologique réalisé par Sam Esmail met en scène un couple et ses deux enfants qui souhaitent se reposer dans une luxueuse maison de location. Mais la pause tourne au vinaigre quand la famille voit le propriétaire et sa fille débarquer par surprise. La raison ? Ils cherchent refuge car une mystérieuse et inquiétante cyberattaque menace le monde…

Cette adaptation du roman éponyme écrit par l’auteur Rumaan Alam réunit un casting qui nous réjouit : Julia Roberts, Mahershala Ali, Ethan Hawke et Kevin Bacon. Rien que ça !

A voir dès le 8 décembre sur Netflix.