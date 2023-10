Elle a marqué les esprits en jouant dans « Scream » et dans « Sexcrimes » mais que devient l’actrice Neve Campbell depuis ses succès au cinéma ? On a retrouvé sa trace (appelez-moi Sherlock Holmes).

Actrice et ancienne danseuse, Neve Campbell est un peu moins présente sur nos écrans mais demeure très active dans le domaine de l'audiovisuel. Elle a d'ailleurs récemment accepté de produire le documentaire « Swan Song » qui revient sur la production du Lac des Cygnes par le Ballet national du Canada. Lara Solanki_Netflix 2023

A vingt ans, la jeune Neve Campbell rêve de devenir actrice. Après des premiers pas réussis, elle débarque à Los Angeles et se fait rapidement repérer. C’est ainsi qu’on la découvre dans « La Vie à cinq », une série dramatique qui narre les aventures de cinq frères et sœurs après la mort de leurs parents. Tout en participant aux tournages des six saisons, elle tourne dans plusieurs films dont le très remarqué « Sexcrimes » dans lequel elle interprète une adolescente sulfureuse et dans un certain film d’horreur qui restera gravé dans nos mémoires…

La consécration arrive quand elle obtient le rôle de Sidney Prescott dans « Scream » réalisé par Wes Craven. KEYSTONE

En effet, la consécration arrive quand elle obtient le rôle de Sidney Prescott dans « Scream » réalisé par Wes Craven. Elle a affirmé que son personnage aurait dû devenir dingue dès le 2ème volet sorti en 1997 mais accepte tout de même de reprendre son personnage culte dans la suite des aventures de cette franchise qui compte six longs-métrages pour le moment. Elle a toutefois refusé de participer au sixième film en raison de différends salariaux, s’estimant sous-payée par rapport à ce qu’elle avait apporté à la saga depuis ses débuts.

Depuis ses incroyables succès, l’actrice ne chôme pas même si elle se fait plus discrète côté cinéma. Elle a participé à plusieurs séries connues comme « Médium », « The Philanthropist », Grey’s Anatomy (dans laquelle elle a prêté ses traits à Lizzie, la sœur de Derek Shepherd), « Mad Men » ou encore « House of Cards ». On notera tout de même sa participation au blockbuster « Skyscraper » au côté de Dwayne Johnson.

L'acteur américain Dwayne Johnson, à gauche, et l'actrice canadienne Neve Campbell assistent à une conférence de presse pour le nouveau film Skyscraper à Hong Kong, en Chine, le 5 juillet 2018. imago/imaginechina

Cette année, je l’ai retrouvée en binge-watchant la série Netflix « La défense Lincoln ». Quel plaisir de retrouver l’actrice, son charisme et sa prestance. Elle y interprète l’ex-femme du personnage principal, un couple complexe à souhait qui dose avec intelligence un mélange de tension et d’amour. Un régal ! Si vous n’avez pas vu les deux premières saisons, je vous les recommande chaleureusement.

Vous pouvez aussi revoir une partie de sa filmographie par ici!