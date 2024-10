Qui est Sarah, la discrète épouse d'Artus?

L'année 2024 aura été faste pour l'humoriste Artus, avec l'immense succès de son film «Un p'tit truc en plus». Et côté coeur, tout va bien pour lui aussi, puisqu'il a épousé Sarah Nasrallah-Solaro en juin 2023. Dans les colonnes du «Figaro», il en dit un peu plus sur l'élue de son coeur.

Artus est un homme heureux, aussi bien à la scène qu'à la ville. Son film «Un p'tit truc en plus» frôle désormais les 11 millions d'entrées au cinéma, un carton comme on n'en avait jamais vu.

Et la vie sourit aussi à l'humoriste de 37 ans , puisqu'il a passé la bague au doigt d'une belle brune en juin 2023. L'heureuse élue? Sarah Nasrallah-Solaro.

Contrairement à son célèbre époux, cette femme d'origine libanaise est plutôt discrète. C'est dans les coulisses de l'émission «Danse avec les stars» qu'il l'a rencontrée en 2016: diplômée de l’université de la Sorbonne à Paris, elle mène sa carrière dans le marketing, la communication, les relations presse et l’événementiel.

Ils ne se sont plus quittés depuis et Artus ne manque jamais une occasion de dire du bien de sa compagne.

«Compliqué au début»

Dans le «Figaro», le réalisateur à succès en a dévoilé davantage sur celle qui partage désormais sa vie depuis huit ans. Il explique que «c'était compliqué au début», car il était pacsé et elle mariée lorsqu'ils se sont rencontrés.

Sur Instagram, Artus a publié de belles photos de son mariage avec Sarah en 2023. Capture d'écran Instagram @artusofficiel

Mais l'amour a fait son oeuvre et le couple est aujourd'hui officiellement uni. Sarah produit d'ailleurs son spectacle intitulé: «Artus One Man Show», qu'il joue au Théâtre Édouard-VII jusqu'à la fin de l'année et qui est à l'affiche des Zénith en 2025.

Tels le yin et le yang, les tourtereaux se complètent bien: elle est maniaque, il est bordélique, il est fou-fou, elle l'apaise.

Les «papouches», comme les surnomment leurs amis, partagent également les mêmes valeurs familiales. «Il ne nous manque que des enfants, des petites choses qui courent», conclut le comédien.