Le nom de l’acteur franco-américain est sur toutes les langues (et surtout sur celle de Kylie Jenner en ce moment mais c’est une autre histoire). Aujourd’hui, on retrace son parcours inspirant alors qu’il s’apprête à revenir en fin d’année au cinéma dans le rôle de Willy Wonka.

A 27 ans, l'acteur Timothée Chalamet a joué dans des dizaines de films et de séries. Il multiplie les projets et aime varier les genres : comédie, drame, romance et science-fiction. En fin d'année, on le retrouvera sous les traits de Willy Wonka dans une comédie musicale et familiale. Warner Bros

Thimotée Chalamet c’est ce jeune homme qui a une classe folle, un visage énigmatique et qui parvient à nous séduire rien qu’en disant quelques mots de français.

Et à 27 ans, il a déjà une carrière longue comme le bras derrière lui. Normal puisqu’il est tombé dans la marmite du show business aussi vite qu’Obélix avale un sanglier. Enfant, il apparait dans des publicités avant de jouer dans des séries puis dans des films à succès, principalement dans des seconds rôles. Il a tout de même interprété le fils du personnage principal dans « Interstellar » au côté de Matthew Mc Conaughey (rien que ça) ! Je veux bien me contenter de seconds rôles moi aussi, tiens…

Mais c’est en 2017 qu’il se fait véritablement remarquer et que sa carrière prend un nouveau tournant. Pourquoi ? Car il accepte le rôle d’Elio dans le film retraçant une romance homosexuelle « Call Me by Your Name ». Pour se glisser dans la peau du personnage, il reprend le piano, apprend l’italien et affine son français. A la sortie du long-métrage, le bouche à oreille fonctionne, les bonnes critiques pleuvent et l’acteur gagne en notoriété… à un tel point que Thimothée Chalamet est nominé pour le Golden Globe et pour l’Oscar du Meilleur acteur. Il devient ainsi le plus jeune acteur à être nominé à ce prestigieux prix.

Propulsé dans la galaxie des superstars (il faut croire que depuis « Interstellar » sa bonne étoile a réussi son job), il obtient le premier rôle dans « Dune », une fresque de science-fiction qui remporte un succès phénoménal à travers le monde.

« What else ? » comme dirait un autre acteur connu ? En 2023, le jeune homme ne chôme pas et endosse le rôle du célèbre Willy Wonka, le chocolatier de génie de « Charlie et la Chocolaterie ».

Cette fois-ci, nous devrions en apprendre plus sur le parcours de Willy et sa vocation. On ne doute pas que Thimothée Chalamet brillera dans cette comédie musicale qui promet d’être chatoyante et savoureuse. On la dégustera avec plaisir dès le mois de décembre !