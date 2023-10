Suzanne Somers s'est éteinte à l'âge de 76 ans. L'actrice laisse dans le deuil son mari, Alan Hamel, et son fils Bruce Jr.

Suzanne Somers est décédée à l'âge de 76 ans après plusieurs dizaines d'années de lutte contre le cancer. Covermedia

Suzanne Somers est décédée à l'âge de 76 ans après plusieurs dizaines d'années de lutte contre le cancer.

Son agent R Couri Hay a confirmé sa mort ce dimanche (15 octobre 23), alors que la star de Notre belle famille devait fêter ses 77 ans le lendemain.

« Suzanne Somers est décédée paisiblement chez elle aux premières heures du matin le 15 octobre. Elle a survécu à une forme agressive de cancer du sein pendant plus de 23 ans », peut-on lire dans la déclaration de l'attachée de presse envoyée au New York Post. « Suzanne était entourée de son mari Alan, de son fils Bruce et de sa famille proche. »

En juillet, Suzanne Somers avait annoncé sur Instagram une récidive de son cancer du sein. « Chaque fois que ce petit salopard réapparaît, je le repousse », avait-elle déclaré à Entertainment Tonight à l'époque. « Je fais de mon mieux pour ne pas laisser cette maladie insidieuse me contrôler. »

Des stars hollywoodiennes ont exprimé leur tristesse sur les réseaux sociaux suite au décès de Suzanne Somers, notamment Khloé Kardashian et Goldie Hawn.

« Cette nouvelle fait mal au cœur. Je t'aime @suzannesomers », a posté Khloé Kardashian sur Instagram. « Je n'oublierai jamais ta vision positive et aimante de la vie. Ton cœur tendre et ton esprit doux! Repose-toi, danse, souris au paradis... »

Goldie Hawn, 77 ans, a s'est dite « très triste ».

Suzanne Somers a commencé sa carrière d'actrice à la fin des années 1960 dans des rôles télévisés tels que «La croisière s'amuse» et «Au fil des jours». Elle a joué dans «American Graffiti» de George Lucas en 1973, ce qui l'aurait aidée à décrocher le rôle de Chrissy Snow dans la sitcom «Vivre à trois», diffusée de 1977 à 1984. L'actrice a ensuite joué dans «Notre belle famille».

Suzanne Somers laisse dans le deuil son mari, Alan Hamel, et son fils Bruce Jr, qu'elle a eu avec son ex-mari Bruce Somers. Elle était également la belle-mère de Stephen et Leslie Hamel, et avait six petits-enfants.

Covermedia