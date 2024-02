Meredith Grey et ses amis soignent toujours les audiences de TFX et AB3 en occupant confortablement la case de l’après-midi. Cette joyeuse bande, qui n’a rien d’une bande de bras cassés, guérit ses patients et tombe amoureuse de leurs patrons et collègues pour notre plus grand plaisir. On ne peut plus s’en passer !

En février 2022, « Grey’s Anatomy » a atteint les 400 épisodes diffusés. Elle est ainsi devenue la série médicale de première partie de soirée la plus longue des États-Unis. ABC

Il y a Meredith, Cristina, Dr. Glamour et autre Mamour, Cali, Alex et tous les autres. On les aime et on adore détester certains d’entre eux (non, en fait on les aime tous), on les a vus grandir, vieillir, s’assagir sous nos yeux. Certains sont partis, d’autres sont morts et des petits nouveaux sont arrivés. Malgré tous ces bouleversements, « Grey’s Anatomy » reste une série qu’on aime regarder, y compris les vieux épisodes actuellement rediffusés.

Ce qui fait son succès ? En grande partie les histoires d’amour complexes et compliquées des personnages !

Tu crois que ton couple préféré va tenir le coup ou va enfin pouvoir vivre son amour en paix ? Eh bien, non ce serait trop facile ! A la place, ils se jettent à la figure des phrases du type : « Tu es mon paradis, mais je suis peut-être ton enfer… ». Et ils vivent d’horribles expériences. Les deux amoureux se séparent parce que l’un ne veut pas d’enfant, le duo ne peut pas être réunit parce qu’une autre meurt dans le crash d’un avion et que sa collègue se fait amputer d’une jambe, le gentil ambulancier se fait quitter devant l’autel… on a hurlé plus d’une fois au fil des saisons devant ces rebondissements imprévisibles.

Pour être honnête, on adore ça même si on perd de précieuses minutes de vie à cause du stress que ça nous génère.

On reconnait facilement l’aisance de Shonda Rhimes à naviguer dans le genre grâce à une construction millimétrée, des dialogues ciselés et une galerie de personnages qui nous fait succomber à chaque épisode. Parfois, on ressort des pépites entre deux conversations : « Ça fait mal de faire des erreurs. Mais ça permet de savoir qui on est réellement » ou encore « ce n'est pas parce que les gens font des choses horribles que ce sont toujours des gens horribles ».

De vrais sujets de dissertations (vous avez deux heures !).

Dans tous les cas, la série a été renouvelée pour une vingtième saison, preuve ultime de son succès. Tout se déroule donc comme sur des roulettes (de brancards) pour nos petits protégés.

