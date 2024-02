Les fans de tennis et de Roger Federer auront le plaisir de le découvrir prochainement dans un documentaire sur Prime Video. Selon le communiqué de presse qui l’annonce, le film permettra de voir des images « non destinées au public».

Roger Federer fait un signe à ses fans! Getty Images

Un nouveau documentaire sur les derniers jours de la carrière de la star suisse du tennis est en cours de développement, a-t-on appris lundi (19 fév. 24).

Le réalisateur oscarisé Asif Kapadia et le coréalisateur Joe Sabia dirigeront le film, qui se concentrera sur les douze derniers jours de la célèbre carrière de Federer.

«Federer dans son état le plus vulnérable et le plus spontané»

« À l'origine, il s'agissait d'une vidéo amateur qui n'a jamais été destinée au grand public. Le film montre Federer dans son état le plus vulnérable et le plus spontané, alors qu'il fait ses adieux à un jeu et à des fans qui ont façonné sa vie au cours des deux dernières décennies», indique un communiqué de presse.

Federer : «Je n'ai pas vu le mal qu'il y avait à filmer cela»

L'ex-tennisman de 42 ans a déclaré dans le communiqué de presse : « Au départ, l'idée était d'immortaliser les derniers moments de ma carrière de tennisman professionnel afin de pouvoir les montrer plus tard à ma famille et à mes amis. Au cours de ma carrière, j'ai eu tendance à éviter d'avoir des caméras autour de moi et de ma famille, surtout dans les moments importants. Mais je n'ai pas vu le mal qu'il y avait à filmer cela, car cela n'a jamais été destiné au public. Cependant, nous avons capturé tant de moments forts, et cela s'est transformé en un voyage profondément personnel»

Federer : «Je suis heureux de m'associer à Prime Video»

Le joueur de légende a ajouté: « Je suis heureux de m'associer à Prime Video en raison de sa vaste portée internationale et de sa présence significative dans l'industrie cinématographique. Cela garantit que l'histoire de mes derniers jours dans le tennis trouvera un écho auprès des amateurs de ce sport et d'un public plus large dans le monde entier.»

Le documentaire, dont le titre n'a pas encore été dévoilé, comprendra un certain nombre d'entretiens avec les plus célèbres rivaux de Roger Federer, notamment Andy Murray, Novak Djokovic et Rafael Nadal. Le documentaire sur Roger Federer sera diffusé en exclusivité sur Prime Video.

Nadal surprend Federer : "Qui était ton partenaire de double préféré ?" Depuis Vancouver, Roger Federer fut surpris par le message vidéo de Rafael Nadal pendant une interview. 26.09.2023

Covermedia