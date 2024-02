Trois Romands ont réussi à convaincre deux investisseurs du jury de l'émission de M6 «Qui veut être mon associé?» d'injecter des fonds dans leur entreprise. Ils ont développé une poubelle pour les déchets organiques dotée d'un système de mise sous vide pour éviter les mauvaises odeurs et le jus de compost.

Tim Coutherey et Luca Fazzone sont des anciens étudiants de la Haute école du paysage, d'ingénierie et d'architecture (HEPIA Genève) et Aude Ambrosini a étudié l'économie et le marketing à l'Université de Fribourg. Capture d'écran blue TV/M6

Lors de cette émission diffusée mercredi, les trois associés ont obtenu le soutien de deux investisseurs, dont l'ex-basketteur star français Tony Parker. Ces derniers se sont engagés à apporter 200'000 euros contre 30% des parts de l'entreprise.

Tim Coutherey et Luca Fazzone sont des anciens étudiants de la Haute école du paysage, d'ingénierie et d'architecture (HEPIA Genève) et Aude Ambrosini a étudié l'économie et le marketing à l'Université de Fribourg. Après un master, ils ont intégré l'incubateur HES – Pulse à Genève pour faire germer leur projet.

«Véritable catalyseur de jeunes pousses, l’incubateur leur a permis de créer leur société et de lancer leur produit», relève vendredi dans un communiqué la Haute Ecole Specialisée de Suisse occidentale (HES SO Genève), dont fait partie l'HEPIA. «Grâce à leur travail et leur détermination dans leur parcours au travers des structures HES, ils franchissent aujourd’hui un cap supplémentaire», ajoute la HES SO.

Cette levée de fonds pourrait leur permettra d'atteindre leur objectif du million d’euros de chiffre d’affaires à la fin de l’année. Les trois ex-étudiants ont déjà vendu 8000 exemplaires de leur poubelle. Ils comptent percer sur le marché français où la législation vient de changer et impose de trier ce type de déchets.

Lors de l'émission, les trois Romands ont défendu leur projet avec beaucoup d'humour, ce qui n'a pas été du goût des autres membres du jury. On leur a aussi reproché d'être une entreprise mono-produit. Tony Parker a quant à lui été séduit par le ton décalé des trois Suisses, les premiers à participer à cette émission.

tb, ats