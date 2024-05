Un ancien candidat de The Voice décède à seulement 29 ans

Benjamin Szwarc, qui avait participé à la dixième saison de The Voice, est mort samedi 18 mai à l'âge de 29 ans. C'est Cyril Cinélu, le gagnant de la saison 6 de la Star Academy, qui a partagé cette bien triste nouvelle hier sur son compte Instagram. «Bon voyage l'ami», a-t-il écrit en légende d'une photo du Parisien.

blue News Clara Francey

La famille de The Voice France, dont la finale de l'édition 2024 se tiendra samedi prochain avec en «special guest» Nemo, est en deuil. Benjamin Szwarc, candidat de la saison 10 du télé-crochet de TF1, est mort samedi 18 mai à seulement 29 ans.

Le Parisien s'était présenté aux auditions à l'aveugle de The Voice en 2021. Si aucun coach ne s'était retourné sur sa reprise de «Rêver» de Mylène Farmer, il avait marqué les téléspectateurs par sa voix aigüe.

«C’est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès accidentel de Benjamin survenu le samedi 18 mai 2024. Benjamin était un artiste jusqu’au plus profond de son âme. Il aimait plus que tout chanter, jouer, danser et faire rire les gens. Bien qu'il soit parti bien trop tôt, Benjamin a laissé derrière lui des messages précieux que nous tacherons de découvrir et comprendre. Repose en paix. Nous t’aimerons toute notre vie», a écrit sa famille sur Facebook mercredi 22 mai.