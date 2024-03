Un retour qui va réjouir ses adorateurs

Meghan Markle a fait son retour sur les réseaux sociaux en lançant un avant-goût de sa nouvelle marque, American Riviera Orchard. Une vidéo sur ses stories Instagram donne une idée de son nouveau projet.

Meghan Markle a fait son retour sur les réseaux sociaux. IMAGO/i Images

Meghan Markle fait son retour sur les réseaux sociaux. La duchesse de Sussex a partagé une vidéo cryptique sur ses stories Instagram, où on la voit en train d'arranger un bouquet de roses blanches et de cuisiner dans ce qui semble être sa maison de Montecito. La vidéo passe ensuite à une femme en robe de bal, dans une cour, avec pour musique de fond la chanson I Wish You Love de Nancy Wilson.

La marque de Meghan Markle, American Riviera Orchard, devrait se concentrer sur la maison, le jardin, la cuisine et tout ce qui touche au lifestyle en général. Cette nouvelle aventure pourrait être une extension de son ancien blog, The Tig, qu'elle avait fermé après ses fiançailles avec le prince Harry.

Des documents du Bureau des marques déposées des États-Unis montrent que la société espère vendre des livres de cuisine, de la vaisselle (y compris des couverts et du linge de cuisine) ainsi qu'une variété de confitures et de conserves de fruits. La page Instagram permet de cliquer pour accéder à un site Web où vous pouvez saisir votre adresse e-mail pour rejoindre une liste d'attente.

C'est la première présence sur les réseaux sociaux de Meghan Markle depuis mars 2020. Bien que le compte Instagram officiel @sussexroyal existe toujours, rien n'y a été publié depuis que le duc et la duchesse de Sussex ont cessé d'être des membres actifs de la famille royale.

