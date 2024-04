Une ex Miss France dénonce les violences sexuelles à l'hôpital

Marine Lorphelin est médecin et prend part au combat du MeToo de l’hôpital sur le sexisme et les violences sexuelles dans le milieu médical. L’ex Miss France 2013 et désormais animatrice à la télévision s'engage dans un post sur Instagram pour « faire tomber les masques».

Marine Lorphelin a décidé de joindre sa parole de médecin à toutes celles qui dénoncent le sexisme et les violences sexuelles à l’hôpital.

Où est la frontière entre geste médical et agression sexuelle? Contrairement à ce qu’ont longtemps pensé des générations de médecins, cette frontière doit exister. Comme doit exister aussi le respect des femmes soignées. Et des femmes soignantes, médecins ou infirmières.

Aujourd’hui, comme l’écrit l’animatrice de télévision et médecin Marine Lorphelin, elle est aux côtés des femmes qui « refusent l’omerta» à l’hôpital quant au sexisme. Et aux côté des hommes aussi, car dans son exposé sur les problèmes de l’hôpital, la jeune médecin généraliste pointe que les étudiants peuvent aussi être concernés par des « comportements inappropriés, voire graves».

A partir du témoignage d’une soignante, agressée par un confrère, Marine Lorphelin explique qu’elle-même a été victime de comportements similaires, lors « d’un stage particulièrement éprouvant», en chirurgie, après avoir été élue Miss France. « Des mains baladeuses» et des gestes déplacés, contre lesquels elle n’osait rien faire, d’autant « qu’on disait qu’il fallait accepter ces comportements dits «habituels», «normaux»». La consigne était de « ne pas faire de vague à l’hôpital».

Aujourd’hui, le MeToo de l’hôpital est en marche, et Marine Lorphelin en fait partie. « Parlons à haute voix. Et soyons solidaires!» écrit Marine Lorphelin.

