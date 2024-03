Vexée, une ex-stripteaseuse menace de dévoiler des photos intimes du prince Harry

En 2012, des photos compromettantes du prince Harry lors d'une soirée privée à Las Vegas avaient fait le tour du monde. Parmi les invitées, Carrie Royale, une ex-stripteaseuse qui prétend l'avoir embrassé. Contrariée d'avoir été ignorée de ses mémoires, elle menace aujourd'hui de se venger en partageant des images inédites du prince sur OnlyFans.

Des photos du prince Harry nu avaient fait le tour du monde après avoir été publiées dans «The Sun» en 2012 et largement partagées en ligne. imago stock&people

Le prince Harry se retrouve au cœur d'une nouvelle controverse. Le tabloïd britannique «The Sun» a publié un article dans lequel Carrie Royale, une ex-stripteaseuse, affirme avoir embrassé le prince lors d'une soirée privée à Las Vegas en 2012. Harry, alors âgé de 27 ans, s'amusait avec des strip-teaseuses après une journée de beuverie.

Des photos de cette nuit, montrant un Harry nu, enlacé par une femme légèrement vêtue, avaient fait le tour du monde après avoir été publiées dans «The Sun» et largement partagées en ligne.

Maintenant âgée de 52 ans, l'Américaine prétend détenir d'autres clichés compromettants du duc de Sussex, qu'elle menace de publier sur la section payante de sa page OnlyFans, un réseau social pour adultes.

«Ces photos n'ont jamais été vues par le public. J'ai des images prises au bord de la piscine avant la soirée et des clichés de Harry tout nu. Les gens seront choqués», assure-t-elle.

«C'est un imbécile»

Interrogée sur la raison de rendre ces photos publiques, Carrie Royale affirme avoir été contrariée par le fait que Harry ne l'ait pas mentionnée dans ses mémoires intitulées «Le Suppléant».

«Je n'ai jamais publié ces photos auparavant, par respect. Maintenant, cela n'a plus d'importance. C'est un imbécile» ose-t-elle. «Je suis un peu en colère d'avoir été effacée de ses mémoires. Je veux dire... wow. Il a omis beaucoup de choses de cette nuit» ajoute-t-elle.

«Je suis étonnée qu'il se souvienne du nom de qui que ce soit, car il était assez intoxiqué, mais il aurait pu parler des quelques choses qui se sont passées entre nous, il a complètement raté cela», se désole-t-elle.

«Meghan lui a enlevé la vie»

Carrie Royale ne se gêne pas non plus de tacler l'épouse du prince Harry. «Harry était tellement fou, amusant et spontané. Où est-il passé? Je pense que Meghan lui a enlevé la vie, il est vraiment ennuyeux, et elle porte définitivement la culotte», déplore-t-elle.

«Si Meghan souhaite voir son mari dans toute sa splendeur d'antan, alors elle devra s'abonner et payer. Je vous le ferai savoir si elle le fait», conclut avec ironie celle qui est désormais à la tête d'une société de production cinématographique.