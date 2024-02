Elle a décroché un rôle secondaire dans la 2e partie de «Dune» sans avoir à passer d'auditions. Dans une interview accordée au quotidien Le Matin, Souheila Yacoub avoue: «C'est encore un mystère. Je ne sais pas comment je suis arrivée dans cette production». La Genevoise de 31 ans incarne «Shishakli», la meilleure amie de «Chami», interprétée par Zendaya.

Après une brillante carrière de gymnaste, Souheila Yacoub devient Miss Suisse romande en 2012, puis étudie la comédie. IMAGO/Sipa USA

Le film «Dune» (2021), réalisé par Denis Villeneuve, a connu un triomphe monumental, engrangeant plus de 400 millions de dollars au box-office et remportant six Oscars. Depuis ce mercredi 28 février, la deuxième partie de ce chef-d'œuvre est diffusée dans les salles de cinéma suisses. Et la Genevoise Souheila Yacoub y tient un rôle secondaire.

Après une brillante carrière de gymnaste, elle devient Miss Suisse romande en 2012, puis étudie la comédie. Les opportunités se multiplient rapidement: elle fait ses débuts dans un long-métrage de Gaspar Noé, apparaît à la Berlinale dans un film de Philippe Garrel et présente deux projets à Cannes en 2023.

Pour Le Matin, la Genevoise établie à Paris évoque les coulisses du tournage de ce blockbuster, qui s'est étendu sur six mois, mais également son inclusion dans ce projet.

«Je n'ai passé aucun casting»

«C'est encore un mystère. Je ne sais pas comment je suis arrivée dans cette production», avoue-t-elle d'emblée. «Je n'ai passé aucun casting, je n'ai fait aucune lecture. J'ai simplement reçu un appel de Denis Villeneuve m'offrant le rôle. Je ne sais pas par quel miracle j'ai atterri sur ce plateau avec toutes ces stars que j'admire», confie celle qui incarne Shishakli.

Le personnage de Shishakli, initialement un homme dans le livre de Frank Herbert, prend une forme féminine dans le film. Une adaptation que Souheila Yacoub estime conforme à l'histoire, étant donné l'aspect «égalitaire et féministe de la tribu». La comédienne décrit Shishakli comme une personne «honnête» et «très badass», dévouée à sa tribu, les Fremen, et loyale envers Chani, incarnée par Zendaya.

Un tournage «fou» et «impressionnant»

«C'était énorme, dans tous les sens du terme», dit-t-elle à propos du tournage qui s'est étalé sur six mois, entre Budapest, la Jordanie et Abou Dhabi. Conditions météorologiques extrêmes, avec des températures atteignant 46 degrés à Budapest, immensité du plateau de cinéma, coaching de combat et cours de chakobsa, la langue imaginaire du film: le tournage s'est avéré «fou» et «impressionnant».

Mais de tout ça, ce qui l'a le plus marqué, c'est l'opportunité de partager l'affiche avec des célébrités telles que Timothée Chalamet, Zendaya, Austin Butler, et surtout Javier Bardem. De tous les acteurs, c'est en effet le mari de Penelope Cruz qui l'a le plus impressionné.

Aujourd'hui, si sa notoriété lui vaut des regards «bienveillants» dans la rue, elle ne suscite tout de même pas les réactions «hystériques» que provoquent ses co-stars. D'ailleurs, avec eux, impossible de passer incognito: «Un jour, j'avais proposé à Zendaya d'aller à la piscine. Elle m'a répondu que ce serait mieux qu'on aille au musée... Mais là aussi, ils ont fermé l'établissement pour notre visite.»