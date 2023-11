Une magnifique nouvelle pour David Guetta

David Guetta sera bientôt papa ! Le DJ a annoncé la bonne nouvelle sur Instagram !

« On a de grandes nouvelles pour vous ! Ma sortie la plus importante de l'année » : tels sont les mots de David Guetta pour annoncer la grossesse de sa petite amie, Jessica Ledon !

S'il s'agira du premier enfant du couple, pour David Guetta, cela sera son troisième. Le DJ et Cathy Guetta, son ex-femme, sont en effet parents d'un garçon, Elvis, et d'une fille, Angie.

David Guetta et Jessica Ledon ont réussi à garder la grossesse secrète pendant longtemps, à en juger par le baby-bump qu'affichait la compagne du musicien sur le tapis rouge des Latin Grammy Awards 2023 à Séville.

Le couple est ensemble depuis 2015, l'année suivant le divorce de David et Cathy Guetta. Pour autant, les deux ex-époux restent proches. «On est les meilleurs amis du monde maintenant. On est très fiers d'avoir réussi ça. Moi je le considère comme une des plus grandes réussites de ma vie, pour nous, pour nos enfants. Avoir réussi à garder notre famille intacte, même si on s'est séparés», confiait-elle à 50 MN Inside. Et pour David Guetta, la famille s'agrandit !

Covermedia