Ursula Andress: «J'ai eu des expériences fantastiques avec les hommes»

L'ancienne James Bond Girl Ursula Andress, qui soufflera bientôt ses 88 bougies, affirme avoir eu une bonne vie. «J'ai eu des expériences fantastiques avec les hommes, j'ai connu l'amour et la passion», a révélé la Suissesse dans une interview.

Andress L'actrice Ursula Andress fêtera mardi son 88ème anniversaire. Photo: picture alliance/Volker Dornberger/dpa Malgré une relation parfois tumultueuse, Ursula Andress garde un bon souvenir de son histoire d'amour avec Belmondo. Photo: imago stock&people Ursula Andress a fréquenté une autre icône du cinéma, James Dean, jusqu'à sa mort tragique en 1955. Photo: IMAGO/Bridgeman Images Avec Sean Connery, Ursula Andress n'a formé un couple qu'à l'écran. Photo: imago images/Cinema Publishers Collection Ursula Andress et son mythique bikini dans "James Bond contre Dr No" Photo: KEYSTONE

L'actrice suisse Ursula Andress a autrefois séduit l'agent secret James Bond, alias Sean Connery, dans le film culte «James Bond contre Dr. No». Mais elle n'a formé avec lui un couple qu'à l'écran, quoi qu'en aient dit les rumeurs de l'époque.

De nombreux hommes ont courtisé cette véritable icône, qui a partagé sa vie avec des figures mythiques du 7ème Art. «J'ai eu des expériences fantastiques avec les hommes, j'ai connu l'amour et la passion», se souvient la star, qui fêtera son 88e anniversaire mardi prochain.

«L'homme le plus passionné et le plus séduisant du monde»

Même si leur relation a parfois été tumultueuse, la Bernoise d'Ostermundigen garde notamment de bons souvenirs de l'acteur français Jean-Paul Belmondo, avec lequel elle a été en couple pendant huit ans: «C'était l'homme le plus passionné et le plus séduisant du monde», a déclaré Ursula Andress, dans la dernière édition du magazine «Schweizer Illustrierte».

Sa rencontre avec l'acteur français a eu lieu sur le tournage du film «Les tribulations d'un Chinois en Chine». Ils sont restés ensemble de 1966 à 1972.

Avant cela, l'actrice a également vécu une romance avec un autre acteur mythique: James Dean. «Il est venu me voir, chez moi, à Hollywood, et on ne s’est plus quittés», avait-elle confié à «Paris Match». Leur couple a duré jusqu'à la mort tragique du comédien dans un accident de voiture en septembre 1955.

Le bikini qui a tout changé

Daniel Gélin, John Derek et Harry Hamlin ont aussi fait un bout de chemin avec la Suissesse, qui voit son succès avec un certain recul.

Selon elle, elle a eu de la chance à l'époque que des femmes de son type soient demandées. «Du jour au lendemain, j'avais réussi ! Pourtant, je ne portais qu'un bikini, qui n'était même pas serré». Elle l'a porté en 1962 dans «James Bond - 007 contre Dr No» et est ainsi entrée dans l'histoire du cinéma.