Vanessa Hudgens a affiché son baby bump sur le tapis rouge de la cérémonie des Oscars. Et cette fois, elle ne pourra pas dire qu'elle a oublié sa gaine!

Vanessa Hudgens a annoncé sa grossesse en foulant le tapis rouge des Oscars.

La star de High Musical Musical, 35 ans, qui présente le pré-show de l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences avec Julianne Hough, est arrivée à l'événement et a posé avec un baby bump visible. Drappée dans une robe noire à manches longues, elle s’est tenu ostensiblement le ventre.

Ce sera le premier enfant de l'actrice et chanteuse et de son mari joueur de baseball Cole Tucker.

Il y a quelques jours, Vanessa Hudgens a démenti les spéculations sur une grossesse lors d'un épisode du podcast She Pivots. « J'ai littéralement eu un accrochage avec le public qui a pris le contrôle de son opinion sur moi d'une manière irrespectueuse», a-t-elle déclaré lors de l'émission. « J'ai fait mon enterrement de vie de jeune fille en octobre et j'ai posté une vidéo de moi, et il y a eu tous ces commentaires du genre «Oh mon dieu, tu es enceinte».»

La star de Spring Breakers avait ajouté: « Je suis désolée, je ne porte pas de Spanx tous les jours, je suis une vraie femme et j'ai un vrai corps.»

Vanessa Hudgens et Cole Tucker, 27 ans, se sont mariés en décembre au Mexique après s'être fréquentés pendant environ trois ans.

