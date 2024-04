Victoria Beckham a rendu un hommage sur Instagram au couturier Roberto Cavalli, qui vient de mourir. Le célèbre styliste avait aussi fait des tenues de scènes pour les Destiny's Child et de nombreuses stars, qui se désolent de sa disparition.

Roberto Cavalli est décédé vendredi 12 avril, à l'âge de 83 ans. Covermedia

Le couturier italien, adulé des stars et roi des imprimés animaliers, est mort à son domicile de Florence, en Italie, à la suite d'une longue maladie, a rapporté l'agence de presse italienne ANSA. Victoria Beckham a partagé un hommage en partageant, dans une Story Instagram, une photo d'elle tenant la main de Roberto Cavalli alors qu'il avait la main levée et faisait le signe de paix.

« Tellement désolée d'apprendre la triste nouvelle du décès de Roberto. Il restera à jamais une icône», a-t-elle écrit en légende.

Les anciennes membres des Destiny's Child, Kelly Rowland et Michelle Williams, ont également salué la mémoire du styliste, reconnaissant qu'elles et leur collègue Beyoncé ont souvent porté des tenues Cavalli au cours de leur carrière.

Kelly Rowland a écrit sur son Instagram Story: « Monsieur Cavalli, merci pour votre talent et votre créativité et pour avoir toujours été si incroyablement gentil. Vous nous avez fait nous sentir si sexy et élégantes, vous allez vraiment nous manquer.»

L'actrice de Desperate Housewives Eva Longoria, la star de Mean Girls Lindsay Lohan et le mannequin Cindy Crawford ont également rendu hommage au designer sur Instagram, tout comme son collègue créateur de mode Giorgio Armani, qui a qualifié Roberto Cavalli de « véritable artiste» dans un message publié sur X/Twitter.

