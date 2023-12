Voici combien Charles III et sa famille ont sur leur compte en banque

Le prince George n'a que dix ans, mais son compte en banque contient déjà plus d'argent que la plupart des gens ordinaires n'en gagnent au cours de leur vie. Le magazine Forbes a révélé la richesse du roi Charles et de la famille royale britannique.

Selon le magazine économique "Forbes", la fortune de la famille royale britannique s'élève à environ 25 milliards de francs suisses. Keystone

Ils possèdent des châteaux, des domaines, des joyaux de la couronne et des collections d'art : la fortune totale du roi Charles III et de sa famille est estimée par le magazine économique américain Forbes à un montant impressionnant de 25 milliards de francs suisses.

Après le décès de la reine Élisabeth II, le 8 septembre 2022, les comptes bancaires des membres de la famille royale britannique ont connu une évolution considérable en raison de divers héritages.

Selon Forbes, le compte du fils aîné de la défunte reine vaut désormais plus de 682 millions de francs. Il est donc encore plus riche qu'avant la mort de sa mère. À l'époque, sa fortune était estimée à près de 460 millions de francs.

24 millions de francs par an pour William et Kate

Le prince William et son épouse Kate sont probablement aussi satisfaits du solde de leur compte. L'héritier du trône est propriétaire du fonds immobilier du duché de Cornouailles, en plus d'un patrimoine de plus de 190 millions de francs. De ce fonds, le couple reçoit un dividende annuel de près de 24 millions de francs.

Bien que le fonds soit officiellement exonéré d'impôts, le père Charles avait déjà transféré volontairement jusqu'à 50 % des impôts à l'État britannique. Les dividendes annuels du fonds couvrent les frais de voyage, d'habillement et autres dépenses réelles du couple.

Le prince George a déjà un joli pactole dans la crousille

Même les plus jeunes membres de la famille partagent la richesse de la famille royale britannique. Selon «Forbes», le prince George, âgé de 10 ans, dispose déjà d'une fortune de plus de 450 000 francs.

Le fils aîné du prince de Galles ne devrait pas avoir de soucis financiers dans sa vie : l'enfant est d'ailleurs numéro deux du classement britannique.

Andrew en disgrâce, mais pas dans la pauvreté

Les frères et sœurs du monarque ont manifestement beaucoup moins d'argent sur leurs comptes que l'aîné de la famille. La princesse Anne est propriétaire de Gatcombe Park dans le Gloucestershire, un domaine comprenant une maison seigneuriale, des écuries et un terrain de polo, ainsi que des bijoux. Ses biens immobiliers sont estimés à plus de 14 millions de francs et ses bijoux à plus de 6 millions de francs.

Même le prince Andrew, disgracié après le scandale des abus sexuels de Jeffrey Epstein et qui n'est plus un membre actif de la famille royale, n'a pas encore de souci à se faire sur le plan financier.

Selon le magazine économique, l'homme de 63 ans dispose encore de près de 5 millions de francs sur son compte en banque. La majeure partie de cette somme remonte à l'époque où il était un membre actif de la famille royale.

Jusqu'en janvier 2022, il a bénéficié d'une exemption annuelle de plus de 285 000 francs. Cependant, en raison de son implication possible dans l'affaire Epstein, il a été relevé de toutes ses fonctions au sein de la famille royale.

Andrew vit actuellement dans la propriété de campagne appelée Royal Lodge. Cette propriété, d'une valeur de près de 10 millions de francs, ne lui appartient pas, mais est la propriété de la couronne.