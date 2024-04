«Vous êtes moche, passez votre tour» - Les confidences de Fanny Ardant

Au début de sa carrière, Fanny Ardant s'est vue écartée d'un casting pour incarner une James Bond girl. Pourtant, l'expérience s'est révélée formatrice, comme elle l'a raconté sur RTL dimanche 14 avril (24).

Covermedia

Fanny Ardant en James Bond girl incendiaire ? L’idée aurait pu paraître tout à fait plausible. Pourtant, à ses débuts, l’actrice de La Femme d’à côté a entendu le contraire, comme elle s’en est confiée dans la matinale de RTL dimanche 14 avril.

La comédienne de 74 ans a raconté avoir été écartée de la célèbre franchise au motif qu’elle n’était « pas assez belle» pour le rôle. Un mal pour un bien finalement, car la directrice de casting de l’époque a ajouté: « Mais vous ferez des choses beaucoup plus intéressantes ».

Une réponse qui a agi comme une « lanterne dans la nuit» pour celle qui avait 20 ans à l’époque. Et ces quelques mots ont pris la forme d’une prophétie au vu de la carrière lumineuse et singulière de Fanny Ardant, qui a enchaîné les rôles forts et flamboyants.

D’ailleurs, la comédienne a rencontré la directrice de casting « vingt ans après, et elle se souvenait» de leur échange.

« Elle a dit: «Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit?», j'aurais voulu l'embrasser», s'est souvenue avec émotion Fanny Ardant, qui a su faire de ce qu’elle avait ressenti au départ comme « Vous êtes moche, passez votre tour» en une force pour aborder des rôles plus psychologiques et plus complexes.

