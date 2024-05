Willow Smith a admis qu'elle ressentait une certaine « malaise» à l'idée d'être un « bébé népo». Mais la fille de Will Smith a confié au magazine Allure que cela l'a poussée à travailler très dur pour montrer ses propres capacités.

Willow Smith a été un « bébé népo», mais elle a fait ses preuves par elle-même.

Covermedia

La fille de Will Smith et de Jada Pinkett Smith pense que le fait d'avoir des parents célèbres l'a poussée à travailler encore plus dur pour atteindre ses objectifs.

« Je pense certainement qu'un peu d'insécurité m'a poussée à travailler encore plus dur parce que les gens pensent que la seule raison pour laquelle j'ai réussi, c'est grâce à mes parents», a-t-elle déclaré lors d'une interview accordée au magazine Allure. « Cela m'a poussée à travailler très dur pour essayer de leur prouver qu'ils avaient tort. Mais aujourd'hui, je n'ai plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit», estime-t-elle.

Willow Smith, qui a maintenant 23 ans, a ajouté: « Je crois vraiment que mon esprit est un esprit fort et que, même si mes parents n'étaient pas ce qu'ils sont, je resterais un être bizarre et une penseuse dingue»

Elle a fait ses débuts d'actrice à l'âge de 7 ans, aux côtés de son père dans le film Je suis une légende. À l'âge de 10 ans, elle a sorti une chanson à succès, Whip My Hair, qui est devenue disque de platine.

« J'ai été totalement marquée, dit-elle en évoquant son jeune âge au moment où la chanson a pris son envol. Mais tant de jeunes filles et de femmes noires ont été inspirées par cette chanson.»

Le sixième album de Willow Smith, Empathogen, sorti le 3 mai.

Covermedia