Zendaya a décrit avec humour la montée en puissance de sa célébrité et ce que cela entraîne de contraintes. L’actrice d’Euphoria a raconté à Elle qu’elle était sans cesse photographiée par les fans et paparazzi.

La célébrité de Zendaya n’est pas toujours facile à vivre.

L'actrice de Dune a révélé au magazine Elle qu'elle avait commencé à réaliser à quel point elle était devenue reconnaissable lors du tournage de son nouveau film Challengers à Boston, dans le Massachusetts, au printemps 2022.

« Après le dernier Spider-Man et la dernière saison d'Euphoria, il y a eu un changement viscéral, a déclaré Zendaya. Avant, je pouvais m'en sortir en allant dans des endroits et aller et venir. Mais à Boston, je finissais par rentrer directement chez moi, parce que c'était vraiment trop stressant. Tout le monde allait dans un bar ou un truc comme ça, et je me disais: «J'aimerais bien, mais je pense que je pourrais gâcher la soirée de tout le monde. Parce que ce ne sera plus drôle une fois que je serai là»».

Spider-Man: No Way Home, le troisième volet de la trilogie de Tom Holland, est sorti en décembre 2021 et est devenu le film le plus rentable de l'année. Entre-temps, Zendaya a remporté un Golden Globe et un Emmy pour sa prestation dans la deuxième saison d'Euphoria, diffusée en janvier et février 2022. La célébrité et la pression qui va avec se sont accrues.

Photographiée en train de ramasser des crottes

La jeune femme de 29 ans, qui sort avec sa co-star de Spider-Man, s'est souvenue d'un moment particulier où elle s'est retrouvée entourée de fans qui prenaient des photos alors qu'elle devait régler un problème de paiement dans un magasin, et d'un autre où un photographe l'a captée en train de ramasser les excréments de son chien.

« J'ai dû ramasser ses crottes et je me suis dit: «Seigneur, s'il vous plaît, ne prenez pas de photo de moi en train de ramasser les crottes de mon chien. Il y a une photo de moi tenant le sac, mais heureusement ils ont épargné la partie où je ramasse et où je mets dans le sac», a-t-elle plaisanté.

Covermedia