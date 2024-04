Zendaya et Tom Holland sont devenus des stars à un très jeune âge. L’actrice a confié au British Vogue qu’elle admirait la manière dont son amoureux avait géré sa célébrité.

Zendaya est « fière» de Tom Holland.

Zendaya est « fière» de Tom Holland.

La comédienne de Dune s'est confiée sur la manière dont son petit ami acteur a géré la célébrité après avoir été propulsé sous les projecteurs suite à son casting dans le rôle-titre du film de Marvel de 2017, Spider-Man: Homecoming.

Dans une interview avec British Vogue, Zendaya, a rappelé qu'elle et Tom Holland, qui ont tous deux 27 ans aujourd’hui, ont vécu l'expérience unique de connaître une immense célébrité à un jeune âge. « Nous étions tous les deux très, très jeunes, mais ma carrière était déjà un peu lancée, et la sienne a changé du jour au lendemain. Un jour, tu es un enfant et tu es au pub avec tes amis, et puis le lendemain, tu es Spider-Man», a déclaré l'ancienne star de Disney.

« J'ai certainement vu sa vie changer devant lui. Mais il l'a très bien géré», a-t-elle remarqué.

La comédienne d'Euphoria a également partagé qu'elle est « fière» de l'acteur britannique pour avoir décroché un rôle dans Roméo et Juliette, une nouvelle production théâtrale au Duke of York's Theatre à Londres. « Je ne pourrais pas être plus fière, s'est-elle exclamée. Je vais essayer de voir le spectacle autant de fois que possible.»

Tom Holland jouera Roméo pendant 12 semaines dans la production de Jamie Lloyd du drame classique, à partir du 11 mai.

Zendaya et Tom Holland se sont rencontrés pour la première fois en 2016 sur le plateau de Spider-Man: Homecoming et ont confirmé leur romance en 2021 lorsqu'ils ont été aperçus en train de s'embrasser dans une voiture.

